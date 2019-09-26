Футбол
Евро-футбол.руНеймар прибыл в Барселону на судебное заседание
Приезд Неймара в Барселону связан с судебным заседанием, которое пройдёт в пятницу утром. Бразильский нападающий имеет разногласия с «Барселоной» по поводу выплаты бонуса за продление контракта. Футболист считает, что клуб выплатил ему не всю сумму и требует оставшиеся средства с процентами.
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Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
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Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 11:05
Авто
Электрический Chevrolet Corvette побил мировой рекорд скорости
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В Тюменской области арестовали обвиняемую в убийстве младенца няню
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Автоспорт
Квят досрочно завершил первую практику на Гран-при России
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Актера Аверина задержали за дебош в самолете
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Политика
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Еще Зеленский добавил, что его разговор с Сергеем Лавровым состоялся за то время, пока они оба стояли в очереди.
В городе R вчера в 00:51
Происшествия
В лобовое стекло самолета «Уральских авиалиний» врезалась птица
"Во время выполнения рейса U6-261 Москва-Екатеринбург в лобовое стекло самолета ударилась птица", - подтвердили "Интерфаксу" пресс-службе перевозчика.
Российская газета 04:18
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Как отмечает РБК, пилотный проект пройдет на Урале, Роскомнадзор, ответственный за тестирование систем, планирует до конца 2019 года покрыть системами DPI весь федеральный округ.
ТАСС 01:51
Путешествия
Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы
Ранее Саудовская Аравия не выдавала туристические визы. Какие страны смогут получить визу, станет известно 27 сентября.
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Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Газета.Ru вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru вчера в 18:00
Общество
Жителям России запретили курить на балконах
Согласно постановлению правительства России о внесении изменений в правила противопожарной безопасности, вводится запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
Чехов Вид вчера в 07:57
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
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Православные отмечают Воздвижение Креста Господня
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Согласно исследованию, дольше всех хотят прожить москвичи. Жители столицы в среднем хотят жить до 92,3 года.
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Экономика
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Политика
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Белорусский лидер Александр Лукашенко сделал важное заявление относительно принадлежности Крыма.
Expert.ru вчера в 08:19
Политика
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Как констатировали в МИД РФ, санкции, которые американская администрация ввела в четверг, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 году.
ТАСС вчера в 18:04
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Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
РБК 04:08
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс рубля умеренно снижается к доллару и евро в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru вчера в 03:31
Политика
Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН
Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.
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В Москве арестовали собиравших деньги на теракты исламистов
Суд в Москве заключил под стражу девять сторонников террористической организации «Исламское государство»*, собиравших деньги для боевиков в Сирии и Ираке.
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Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК 25 сентября в 16:31