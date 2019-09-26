Приезд Неймара в Барселону связан с судебным заседанием, которое пройдёт в пятницу утром. Бразильский нападающий имеет разногласия с «Барселоной» по поводу выплаты бонуса за продление контракта. Футболист считает, что клуб выплатил ему не всю сумму и требует оставшиеся средства с процентами.

Неймар прибыл в Барселону на судебное заседание

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