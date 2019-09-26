Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прибыл в Барселону на судебное заседание по делу о невыплате каталонским клубом денежных бонусов, передает Mundo Deportivo. Отмечается, что вместе с футболистом прибыл его отец. Футболист не получил от команды €40 млн перед трансфером в парижский клуб.

Неймар прибыл в Испанию на суд с «Барселоной»

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