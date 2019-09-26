Футбол
Газета.RuНеймар прибыл в Испанию на суд с «Барселоной»
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар прибыл в Барселону на судебное заседание по делу о невыплате каталонским клубом денежных бонусов, передает Mundo Deportivo. Отмечается, что вместе с футболистом прибыл его отец. Футболист не получил от команды €40 млн перед трансфером в парижский клуб.
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Неймар все-таки вернулся в Барселону. Чтобы отсудить у бывшего клуба 18 миллионов евро
Sport24.ruвчера в 15:00
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Экономика
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков
В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.
РБК вчера в 20:28
Происшествия
Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу
Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Происшествия
Две пассажирки подрались на борту самолета Москва-Минеральные Воды
На борту самолета Москва-Минеральные Воды подрались две пассажирки, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РЕН ТВ вчера в 23:05
Политика
В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»
Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика
Лукашенко пригласили посетить Крым
Ранее Лукашенко заявил, что Украина уже не вернет Крым, который воссоединился с Россией по итогам референдума, так как этот вопрос закрыт раз и навсегда.
РИА Новости вчера в 22:06
Происшествия
В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
В ходе обысков у бывшего мэра китайского города Ганьчжоу Чжан Ци полиция нашла 13,5 тонны золота, сообщают РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:52
Политика
Сергей Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров считает, что можно было бы возобновить авиасообщение с Грузией.
Российская газета 25 сентября в 17:26
Экономика
В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера
Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Lenta.ru вчера в 01:23
Наука
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Экономика
Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня
В прошлом году "Роспотребнадзор" исследовал около 300 тыс. проб молока и молочной продукции, в том числе с применением высокотехнологичных способов, позволяющих выявлять химические вещества свыше нормы.
Вести.Финанс вчера в 05:47
Происшествия
Офицера в Хабаровском крае осудили за разглашение гостайны
Газета.Ru вчера в 20:46
Шоу-бизнес
Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни
Светличная начала лечение и с оптимизмом смотрит в будущее, стараясь обращать на болезнь поменьше внимания.
Телепрограмма вчера в 07:44
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов
Компания Google показала новую версию ОС Android 10.
OAnews вчера в 04:14
Политика
Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он не считает сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера нарушителем украинского законодательства.
РБК 00:11
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru 25 сентября в 15:52
Армия и оружие
Помпео возложил на Дамаск ответственность за химатаку в Латакии
«Соединенные Штаты пришли к выводу, что режим сирийского президента Башара Асада применил хлор в качестве химического оружия 19 мая во время атаки в провинции Латакия», — приводит его слова агентство.
Известия вчера в 14:22
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Экономика
АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл»
В марте 2017 года генеральный директор завода Максим Шкадов заявлял, что акции смоленского завода может купить исключительно «стратегический инвестор», которым в России, по его мнению, является лишь АЛРОСА.
РБК 25 сентября в 13:56
Армия и оружие
Россия создаст онлайн-архив о советских пленных времен Второй мировой
Газета.Ru вчера в 22:23
Кино
Западные кинокритики разгромили фильм «Гемини» с Уиллом Смитом
Западные кинокритики не оценили новый фантастический фильм «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли.
iReactor 00:07
Происшествия
В Москве произошла стрельба в общежитии
В Москве произошла стрельба в районе Чертаново, сообщает телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в общежитии.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Лукашенко заявил, что может ввести миротворцев в Донбасс
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:57
Политика
РФ ждет отклика на предложение проводить заседания ООН не в США
Москва ждет реакции мирового сообщества на предложение перенести за пределы США заседания некоторых органов ООН, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
REGNUM 00:27
Футбол
В Набережных Челнах фанатов «Спартака» на трибуне посадили в клетку
Спортивный журналист Артем Калинин опубликовал в своем твиттере видео, на котором видно, как на матче «КАМАЗ» — «Спартак» сотрудник стадиона запирает болельщиков московского клуба на трибуне в клетку и закрывает ее на ключ.
Metaratings вчера в 02:30
Единоборства
Федерация бокса накажет участников дебоша в отеле Екатеринбурга
ТагилСити.ру вчера в 10:15
Кино
Звёзды «Парка Юрского периода» сыграют в новом фильме о динозаврах
На прошлой неделе одна из старейших голливудских студий Universal опубликовала на своём канале в YouTube короткометражный фильм по «Миру Юрского периода».
Профиль вчера в 07:38
Наука
Галки могут предупреждать друг друга об опасных людях
Британские ученые рассказали, что галки могут запоминать опасных людей, избегать их, а также рассказывать о них сородичам.
Политическая Экспертиза 25 сентября в 18:10
Политика
США ввели новые санкции против России
В сообщении американских властей говорится, что, внеся в черный список перечисленные суда, компании и физические лица, они ликвидировали схему обхода санкций, направленную на содействие „доставке авиационного топлива российским силам, действующим в Сирии“.
Рамблер вчера в 11:42