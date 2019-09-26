Футбол
РЕН ТВНеймар прилетел в Испанию на суд по делу против «Барселоны»
Футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар прилетел в Испанию на суд для дачи показаний в суде по делу о невыплате премий руководством каталонской "Барселоны".
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Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия 15:05
Общество
В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы
Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 11:05
Общество
В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах
МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара.
ТАСС 15:39
Экономика
Минфин готовит масштабное сокращение государственных служащих
Первым заместителем министра финансов Российской Федерации Татьяной Нестеренко было сделано заявление о том, что со следующего года в Российской Федерации начнет действовать реформа в области государственного управления, которая повлечет за собой сокращение числа государственных служащих и увеличение зарплаты служащих, которые не потеряют свои места.
Южный Федеральный 23 сентября в 23:27
Гаджеты
Intel представила SSD 665p с более ёмкой и быстрой памятью QLC NAND
665p не является серьёзным обновлением: он включает тот же 4-канальный контроллер Silicon Motion SM2263, но обновляет память NAND до 96-слойной 3D QLC NAND второго поколения от Intel.
3DNews 05:13
Политика
Посол РФ в США прокомментировал новые антироссийские санкции
По словам российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, российско-американский диалог по Сирии продвигается, и в этих условиях ему непонятны принятые США санкции против России.
Московский Комсомолец 16:25
Происшествия
Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми
Митрофорного протоиерея Русской православной церкви Николая Стремского обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ – "Развратные действия в отношении несовершеннолетних", "Изнасилование", а также "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей".
Вести.Ru вчера в 15:52
Происшествия
СМИ сообщили о трех пострадавших при стрельбе в общежитии в Москве
В общежитии на территории района Чертаново произошла стрельба, пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 16:41
Политика
Лукашенко считает невозможным возвращение Россией Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия не будет возвращать Крым Украине.
RT на русском 05:39
Наука
Биполярное расстройство вызывает загрязненный воздух
Американские ученые провели исследования, в ходе которых установили, что психические расстройства у людей связаны с загрязнением окружающей среды, сообщает «МедикФорум».
Live24 24 сентября в 02:34
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Супруга бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с мужем.
Sportbox.RU 23 сентября в 12:33
Происшествия
Самолет экстренно сел в Самаре из-за больного ребенка
Пассажирский самолет экстренно сел в аэропорту Самары из-за ребенка, которому стало плохо, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:31
Кино
Матвиенко поздравила Басилашвили с юбилеем
Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народного артиста Советского Союза Олега Басилашвили с 85-летием.
Московский Комсомолец 03:15
Футбол
Месси может пропустить месяц из-за травмы бедра
Месси пропустил начало сезона из-за повреждения икроножной мышцы. В активе форварда в текущей кампании три матча и один ассист.
Бомбардир.ру 12:17
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Глава МИД ФРГ назвал «агрессией в центре Европы» ситуацию на Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал происходящее на Украине "агрессией в центре Европы".
Экономика сегодня 02:20
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тыс. россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия» .
Коммерсантъ 24 сентября в 22:39
Хоккей
«Спартак» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ, клуб из Екатеринбурга потерпел третье поражение подряд и не забил во второй игре подряд.
РИА Новости 14:52
Кино
Вышел новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе
В YouTube опубликован новый трейлер криминальной драмы Мартина Скорсезе «Ирландец».
Культуромания 01:46
Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Происшествия
Задержаны восемь человек по делу криминального авторитета Шишкана
Задержанные состояли в ОПГ, которым руководил вор в законе Олег Медведев. Он также известен под фамилией Шишканов, заявили в ведомстве.
Говорит Москва 09:45
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском 14:19
Футбол
«Рубин» поддержал тренерский штаб
«Рубин» на своём официальном сайте опубликовал заявление, связанное с последними неудачами команды.
Евро-футбол.ру 13:23
Политика
Скабеева оценила выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Телеведущая Ольга Скабеева заметила необычное выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского в процессе диалога с его американским коллегой Дональдом Трампом.
NewInform вчера в 20:54
Технологии
Boston Dynamics начала продажи робопсов
Компания Boston Dynamics объявила о старте продаж робопсов SpotMini, пишет News.ru.
Профиль 13:18