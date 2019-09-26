Футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар прилетел в Испанию на суд для дачи показаний в суде по делу о невыплате премий руководством каталонской "Барселоны".

Неймар прилетел в Испанию на суд по делу против «Барселоны»

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