"ПСЖ" обыграл "Лион" в матче 6-го тура чемпионата Франции (1:0). Победный мяч в составе парижской команды забил на 87-й минуте нападающий Неймар. Таким образом, бразилец принес «ПСЖ» три очка во второй игре кряду – в 5-м туре он забил «Страсбуру» на 90-й минуте.

Неймар принес победу «ПСЖ» голом в концовке во втором матче подряд

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