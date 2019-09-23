Встреча состоялась на стадионе "Стад де Люмьер" в Лионе. Итоговый счет матча в пользу столичной команды - 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.

Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»

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