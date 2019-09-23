Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подвергся порицанию болельщиков клуба в матче Лиги 1 против «Лиона». Отметим, встреча «ПСЖ» — «Лион» завершилась со счетом 1:0, и автором победного мяча на 87-й минуте встречи стал именно Неймар.

Неймара закидали мусором в матче «ПСЖ» и «Лиона»

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