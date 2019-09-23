Футбол
Нева СпортНеймара закидали мусором в матче «ПСЖ» и «Лиона»
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подвергся порицанию болельщиков клуба в матче Лиги 1 против «Лиона». Отметим, встреча «ПСЖ» — «Лион» завершилась со счетом 1:0, и автором победного мяча на 87-й минуте встречи стал именно Неймар.
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Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Лионом». Паредес на поле не вышел
Спорт-Экспресс22 сентября в 16:58
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:17, Вашингтон
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