Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте. Этот мяч стал для бразильца вторым в чемпионате Франции в этом сезоне. Коллектив под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля с 15-ю набранными очками возглавляет турнирную таблицу.

Неймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»

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