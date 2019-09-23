Футбол
Газета.RuНеймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте. Этот мяч стал для бразильца вторым в чемпионате Франции в этом сезоне. Коллектив под руководством немецкого специалиста Томаса Тухеля с 15-ю набранными очками возглавляет турнирную таблицу.
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Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Лионом». Паредес на поле не вышел
Спорт-Экспресс22 сентября в 16:58
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