Футбол

Газета.RuГазета.RuНеймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»

Встреча состоялась на стадионе "Стад де Люмьер" в Лионе. Итоговый счет матча в пользу столичной команды - 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
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