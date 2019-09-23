Футбол
Газета.RuНеймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
Встреча состоялась на стадионе "Стад де Люмьер" в Лионе. Итоговый счет матча в пользу столичной команды - 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Шоу-бизнес
Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
Woman.ru вчера в 08:54
Транспорт
Медведев ужесточил требования к перевозкам детей
Российский премьер Дмитрий Медведев ввел новые требования при перевозке детей в автобусах.
Газета.Ru 07:21
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
Политика
В Госдуме предложили изолировать воров в законе в СИЗО
По действующему закону отдельно в местах лишения свободы содержатся, в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто приговорен к пожизненному лишению свободы.
Известия 04:30
Общество
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»
Илья Бер, обвинивший Друзя в попытке подкупа, в разговоре с РБК назвал решение компании «Игра-ТВ» вернуть магистра в ЧГК позорным.
РБК 08:55
Происшествия
На Кубани наказали 11 полицейских за изнасилование 17-летней волейболистки
В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после скандального инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
РИА Новости 08:39
Транспорт
Украина закрыла пункт пропуска на границе с Крымом для автотранспорта
Украина закрывает пограничный пункт пропуска «Каланчак» для автомобилей.
Новый День 00:42
Политика
Путин назвал распространение рака вызовом для всего человечества
Путин отметил, что приоритетом в госполитике в области здравоохранения должно стать выстраивание передовой, ориентированной прежде всего на интересы пациента системы онкологической помощи, профилактики, своевременного выявления заболеваний и их эффективного лечения.
Известия 06:28
Происшествия
По делу экс-мэра Оренбурга утвердили обвинительное заключение
В Оренбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение экс-главе города Евгению Арапову.
Телеканал UTV 02:08
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Армия и оружие
В России приступили к разработкам истребителей шестого поколения
В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
Газета.Ru 05:05
Общество
Потепление придет в столичный регион в выходные
По словам Вильфанда, воздух может прогреться в эти дни до 12-13 градусов тепла в столичном регионе.
ТАСС 08:38
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Шоу-бизнес
Первый муж Заворотнюк попросил у нее прощения
Первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ попросил прощения у своей бывшей жены, с которой прожил чуть больше года.
ФАН 03:08
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости 21 сентября в 19:24
Культура
22 сентября в эфире СТС стартует «Форт Боярд» с участием Бузовой
Телепрограмма вчера в 08:12
Кино
В США вручили телепремию «Эмми»
В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».
BFM.ru 00:13
Происшествия
Суд решил судьбу державшего ребенка 10 лет в коммуналке педофила
Симоновский суд Москвы приговорил к 20 годам колонии строгого режима Эдуарда Никитина, который 10 лет удерживал мальчика в секс-рабстве в коммуналке.
Газета.Ru 08:13
Спорт
В ОКР заявили о риске санкций против российских спортсменов
Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения.
RT на русском 08:26
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPicrureRu.
REGNUM 08:53
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk 21 сентября в 14:27
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Общество
Астрономическая осень. Что означает осеннее равноденствие
День весеннего равноденствия (хару-но хиган сюмбун-но хи) и День осеннего равноденствия (аки-но хиган сюбун-но хи) связаны с поминанием ушедших предков, в это время принято посещать могилы усопших родственников.
ТАСС 03:20
Происшествия
Правозащитники сообщили о психиатрической экспертизе шамана из Якутии
РБК 21 сентября в 12:46
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Здоровье
В Армении обнаружили девушку, которая плачет кристаллами
У 22-летней жительницы Армении Сатеник Каразян нашли редкую патологию — за сутки в глазах девушки может образовываться более 50 кристаллов.
Medical Note вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Врачи после длительного наблюдения за актрисой Анастасией Заворотнюк признали ее опухоль мозга неоперабельной, сообщили СМИ.
iReactor 08:38