Футбол
Матч ТВНеймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.
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Неймар: «Я несколько раз рушил доверие к себе и восстанавливал его дорогой ценой»
Sport24.ruвчера в 23:47
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 06:38, Вашингтон
Происшествия
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В последние годы участились случаи нападения школьников и студентов на сверстников и педагогов.
РИА Новости 05:21
Футбол
Сантос прогуляется по Невскому в костюме синего льва
В рамках проекта Сантос облачится в костюм льва с синей гривой — символ «Зенита» — и отправится на прогулку по Невскому проспекту.
Нева Спорт 05:56
Авто
В России начнут собирать полноприводные Peugeot и Citroen
На калужском предприятии «ПСМА Рус» началась сборка фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy с полноприводной системой.
SpeedMe вчера в 04:58
Политика
Корбин призвал Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда
Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку из-за решения Верховного суда, который признал незаконной приостановку работы парламента.
RT на русском 06:19
Хоккей
«Локомотив» уволил Крэйга Мактавиша
«Локомотив» из Ярославля объявил об уходе Крэйга Мактавиша с поста главного тренера.
Metaratings 05:00
Технологии
Стандарты арктической спутниковой навигации впервые появятся в России
Авторы рассчитывают до конца 2019 года передать документ для утверждения в Росстандарт, а затем начать работу над подготовкой "арктических" стандартов для переносных и бортовых навигационных приёмников.
Популярная механика 05:18
Армия и оружие
Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
Российская газета 05:58
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Армия и оружие
Вашингтон может сделать Анкаре предложение по поставкам ЗРК Patriot
Соединенные Штаты могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ("Пэтриот") и американских истребителей пятого поколения F-35 ("Эф-35").
РЕН ТВ 01:17
Политика
Песков отреагировал на отказ в выдаче виз делегации России на ГА ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с отказом в выдаче виз членам российской делегации, направляющихся на Генеральную ассамблею ООН (ГА ООН), весьма тревожной и неприемлемой.
Газета.Ru 06:18
Общество
Лидер группы Space подал в суд на Киркорова
Лидер группы Space Дидье Маруани подал иск о защите чести и достоинства в суд к Филиппу Киркорову.
Культуромания 06:00
Политика
Песков ответил на вопрос о деле студента ВШЭ Егора Жукова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о деле студента ВШЭ Егора Жукова, пожелав, чтобы "история у него закончилась с минимальным ущербом".
РИА Новости 06:25
Политика
Суд ЕС отменил санкции против Януковича
Европейский суд отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича за 2018-2019 года.
Газета.Ru 05:53
Футбол
Лионель Месси вновь признан лучшим футболистом года по версии ФИФА
Нападающий клуба «Барселона» и сборной Аргентины получил награду в шестой раз.
Эхо Москвы вчера в 19:15
Общество
Ректор УрГЭУ раскритиковал студента за участие в ЛГБТ-сообществе
В сентябре в УрГЭУ создали специальную службу мониторинга морального облика учащихся, который включает в себя, в том числе, сексуальную ориентацию студентов, сообщают «Европейско-азиатские новости».
Говорит Москва 04:09
Футбол
Пока Кокорин был в тюрьме, жена на его машинах 40 раз нарушила ПДД
Камеры с мая, пока футболист находился в заключении, зафиксировали более чем 40 нарушений ПДД, совершенных на одной из машин Кокорина.
Ruposters.ru 04:53
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
Российская газета 04:25
Космос
Зонд «Хаябуса-2» подготовили к последней операции у астероида Рюгу
Для подготовки к отправке последнего ровера на поверхность астероида (ранее на Рюгу были высажены аппараты MINERVA-II1A, MINERVA-II1B и MASCOT) с зонда «Хаябуса-2» были выпущены два целевых маркера.
REGNUM 22 сентября в 03:48
Политика
Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Футбол
Эксперты не сомневаются в победе «Барселоны» над «Вильярреалом»
Эксперты (41%) в большинстве своем полагаются на победу ребят Вальверде, в то время как четыре процента аналитиков верят в успех дружины Хавьера Кальеха.
ODDS.ru вчера в 00:01
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Футбол
СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
Гаджеты
Xiaomi показала самый необычный смартфон Mi Mix Alpha по безумной цене
Российская газета 05:49
Политика
В Эстонии отрицают заявления об освобождении страны Красной армией
Как считают в Таллине, заявления России об освобождении Эстонии являются «исторически неточными».
RT на русском вчера в 09:44
Хоккей
Потехин расторг контракт с «Куньлунем» и вернулся в «Металлург»
Спорт-Экспресс 05:47
Наука
Создан квантовый компьютер «для бедных», способный работать при комнатной температуре
Компании вроде IBM уже разработали методики, позволяющие исследовать симуляцию химических задач с помощью квантовых процессоров.
ИКС вчера в 03:06
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска скончался после попытки самоубийства
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин, покинувший пост, накануне, 23 сентября, пытался покончить с собой.
Газета.Ru 04:50