Футбол
Матч ТВНеймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.
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Неймар: «Я несколько раз рушил доверие к себе и восстанавливал его дорогой ценой»
Sport24.ruвчера в 23:47
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Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Общество
Назван самый популярный алкогольный напиток в России
По данным на сентябрь, пиво стало самым популярным алкогольным напитком в России, сообщает RT со ссылкой на платформу фискальных данных "Такском".
РИА Новости 01:25
Армия и оружие
В России создают истребители шестого поколения
Российские специалисты ведут работу над созданием истребителей шестого поколения – об этом в разговоре с РИА Новости проинформировал гендиректор ГосНИИАС Сергей Хохлов.
Капитал страны вчера в 03:18
Авто
Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
SpeedMe 22 сентября в 13:54
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Финансы
Народный банк Китая: КНР лидирует по активам сферы финансов
Председатель китайского ЦБ И Ган объявил о том, что объем активов финансовой сферы страны превысил 300 триллионов юаней, или 42,4 триллиона в пересчете на американскую валюту.
Московский Комсомолец 00:09
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Технологии
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
В России ведется работа над удаленной идентификацией мобильных абонентов по лицу и голосу, что позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM).
Российская газета 01:44
Происшествия
В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист
Вести.Ru 01:51
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Политика
МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией
В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.
Газета.Ru вчера в 11:05
Музыка
На Первом канале выйдет шоу для певцов без слуха
На Первом канале выйдет шоу для певцов, у которых нет таланта. Своеобразный аналог шоу «Голос» получил название «Щас спою».
Рамблер 01:45
Происшествия
Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
РИА Новости вчера в 22:31
Общество
Вторая волна бабьего лета «заглянет» на Кольский полуостров
С середины недели на Кольском полуострове региональные синоптики прогнозируют вторую волну бабьего лета.
Nord-News вчера в 09:06
Происшествия
Суд продлил арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря.
Известия 01:07
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Экономика
Британский актив Абрамовича впервые станет безубыточным
Британский оператор связи Truphone, долей в котором владеет российский миллиардер Роман Абрамович, впервые за 13 лет не понесет убыток в своем основном бизнесе, пишет Financial Times.
РБК 01:33
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия 22 сентября в 22:35
Экономика
В России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».
BFM.ru 22 сентября в 11:21
Футбол
Хохлов не говорил игрокам «Динамо» об отставке
По информации «СЭ», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» в домашнем матче 10-го тура РПЛ (2:3) в раздевалке не говорил игрокам о своей возможной отставке.
Спорт-Экспресс 22 сентября в 10:00
Здоровье
На Урале сотрудники скорой помощи увольняются и требуют объяснений
В Челябинской области сотрудники станции скорой помощи Сатки требуют объяснить распределение денег в структуре своих зарплат.
REGNUM 00:05
Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 16:52
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Футбол
ФИФА назвала лучшего игрока года
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии Международной ассоциации футбола (ФИФА).
РБК вчера в 16:21
Здоровье
Девочку из США с «маской Бэтмена» вылечат в России
Газета.Ru 01:17
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Кино
Петров, Машков, Ходченкова. «Герой» идет в «Синемапарк»
26 сентября в России состоится премьера фильма Карена Оганесена "Герой".
Тульская пресса вчера в 13:30