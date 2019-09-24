Футбол

Матч ТВМатч ТВНеймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми

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Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.
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Неймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми

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Неймар: «Я несколько раз рушил доверие к себе и восстанавливал его дорогой ценой»

Sport24.ruвчера в 23:47
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