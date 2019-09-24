Футбол
Матч ТВНеймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.
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Неймар: «Я несколько раз рушил доверие к себе и восстанавливал его дорогой ценой»
Sport24.ruвчера в 23:47
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Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Политика
Соловьёв прокомментировал эмоциональность в программе на «России 1»
Телеведущий Владимир Соловьёв объяснил своё эмоциональное поведение в программе на телеканале «Россия 1» тем, что не мог слышать «либеральный бред» про историю России.
RT на русском вчера в 23:41
Здоровье
Врачи рассказали о том, что страшнее рака
Медики рассказали о заболеваниях, которые страшнее и разрушительнее рака. Об этом сообщили в "Федеральном агентстве новостей".
РЕН ТВ 00:43
Политика
Председателем городской думы Челябинска стал Андрей Шмидт
Европейско-Азиатские новости 02:41
Политика
Янукович готовится вернуться на Украину, заявил адвокат
Защита экс-президента Украины Виктора Януковича проводит мероприятия, которые обеспечат возможность его пребывания на родине, заявил адвокат Виталий Сердюк.
РИА Новости 02:36
Политика
Комиссия Госдумы намерена пригласить на заседание нового посла США
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России намерена пригласить на заседание нового посла США.
RT на русском 02:22
Происшествия
В Хабаровском крае один человек погиб при нападении тигра
Тигр напал на охотников в Хабаровском крае, когда те случайно приблизились к месту, где он ел добычу, один человек погиб, зверь застрелен, сообщил РИА Новости генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
РИА Новости 02:00
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале про ангарского маньяка Попкова
Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале ее мужа Константина Богомолова «Хороший человек».
Weacom.ru 00:59
Финансы
Эксперты предупредили о негативных эффектах вывода экономики из тени
Под выводом экономики из тени понимается вовлечение неформальной или теневой деятельности в регулируемый оборот — как следствие затронутые процессом работники и бизнес начинают платить налоги и сборы, чего раньше избегали.
РБК 00:00
Футбол
Месси признан лучшим футболистом по версии ФИФА
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
BFM.ru 02:59
Экономика
Истина в Крыму: Сбербанк через «дочку» вложил 4 млрд в винный парк
Например, Сбербанк через «дочку» инвестирует в строительство центра винного туризма под Ялтой.
Известия вчера в 17:01
Экономика
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
РБК вчера в 17:00
Энергетика
Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Технологии
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Политика
У Курта Волкера есть план «возвращения» Крыма Украине
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что киевские власти могут вернуть Донбасс и Крым в случае дальнейшей интеграции с Европой и НАТО.
Русская Планета 00:09
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым
Неподалеку от Еревана найдено тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы, сообщила в Facebook пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян во вторник, 24 сентября.
Известия 03:02
Общество
Роскачество проверило на примеси детскую воду
Образцы питьевой детской воды 21 торговой марки признаны Роскачеством безопасными и качественными.
REGNUM 03:11
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб. Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
Газета.Ru вчера в 03:13
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Россию из-за финансовых проблем
News.ru вчера в 08:20
Здоровье
Девочку из Башкирии с необычной внешностью осмотрели московские врачи
Профиль вчера в 11:22
Происшествия
Семья из четырех человек пропала в тайге в Красноярском крае
Семья из четырех человек пропала в тайге на западе Красноярского края во время сбора кедровых шишек.
ТАСС 01:27
Фигурное катание
Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой
Российская фигуристка Александра Трусова установила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ в Братиславе на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) «Ондрей Непела Трофи».
Известия 21 сентября в 08:31
Волейбол
Россия проиграла Словении и вылетела с чемпионата Европы по волейболу
Сборная России по волейболу потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата Европы среди мужских команд.
Нева Спорт вчера в 16:52
Политика
Встреча Зеленского с Трампом: «Донбасс президенту США не интересен»
Президент Украины Владимир Зеленский летит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где впервые встретится с лидером США Дональдом Трампом.
Московский Комсомолец вчера в 11:22
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак
Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.
OAnews вчера в 02:21
Политика
Трамп и Дуда назвали «Северный поток — 2» угрозой для Европы
«Оба президента признали, что газопровод «Северный поток — 2» является угрозой энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском вчера в 16:19