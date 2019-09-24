Футбол
Матч ТВНеймар признался, что у него имеются проблемы в общении с людьми
Нападающий «ПСЖ» Неймар отметил, что ему часто не удается сдержать эмоции, что негативно сказывается на общении с людьми.
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Неймар: «Я несколько раз рушил доверие к себе и восстанавливал его дорогой ценой»
Sport24.ruвчера в 23:47
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Общество
В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли
РИА Новости вчера в 13:30
Политика
Медведев подписал документ о принятии Парижского соглашения по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление по ратификации Парижского соглашения по климату.
РЕН ТВ вчера в 07:20
Политика
В МИД отреагировали на невыдачу виз США ряду членов делегации России
Ряд членов российской делегации не получили визы США для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
RT на русском 04:09
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма вчера в 09:22
Путешествия
В Греции банкротство Thomas Cook сравнили с землетрясением
Немецкий Handelsblatt приводит слова президента критской туристической ассоциации Михалиса Влатакиса, который сравнил банкротство Thomas Cook с семибалльным землетрясением.
Профиль вчера в 23:30
Футбол
Джастин Клюйверт призвал сажать расистов в тюрьму
Нападающий «Ромы» Джастин Клюйверт выразил мнение, что расистов необходимо сажать в тюрьму.
Sport24.ru 03:20
Происшествия
Прокуратура попросила отменить приговор участнику «Нового величия»
Прокуратура попросила Московский городской суд отменить приговор Павлу Ребровскому, осужденному на 2,5 года колонии по делу «Нового величия».
Lenta.ru 04:48
Политика
Зеленский надеется на скорую встречу «нормандской четверки»
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что предстоящая встреча в «нормандском формате» будет посвящена конкретным вопросам и станет сложной.
REGNUM 05:01
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Общество
Немецкий суд признал похмелье болезнью
Суд признал, что болезнью называется любое нарушение в работе организма и похмелье относится к таковым, его сопровождают головные боли, тошнота, слабость.
Life.ru вчера в 16:54
Музыка
Фронтмена «Ляписа 98» не узнали на его же концерте и вызвали полицию
Жители украинского города Черкассы, пришедшие на концерт группы "Ляпис 98", не узнали фронтмена Сергея Михалка и вызвали полицию.
Life.ru вчера в 13:17
Транспорт
«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке
В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках.
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
RT на русском 03:26
Гаджеты
Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi обнародовала серию тизер-изображений, сообщающих о скором анонсе флагманского телефона под названием Mi MIX Alpha.
Android-robot.com 21 сентября в 16:53
Происшествия
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
РИА Новости вчера в 08:39
Авто
Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada
В субботу были озвучены цены на новые лимитированные спецверсии с приставкой #CLUB Lada Granta, Xray и Largus.
МИР 24 21 сентября в 17:33
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru вчера в 08:25
Политика
Глава Мосгордумы назвал зарплату депутатов
Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Футбол
Глушаков отреагировал на лайк Цорна под сравнением Кононова с Кличко
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков прокомментировал реакцию генерального директора «Спартака» Томаса Цорна на комментарий, в котором главного тренера москвичей Олега Кононова сравнили с бывшим чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
Sportbox.RU вчера в 12:13
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Технологии
В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Российские сотовые операторы начали работу над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Lenta.ru 00:00
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в украденном детстве
Российская газета 04:25
Авто
Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
РБК вчера в 17:00
Политика
Псковские приставы отправили на родину жительницу Конго
Псковские приставы отправили на родину жительницу Конго.
Псковское агентство информации вчера в 02:53
Происшествия
Под Нижним Тагилом в ДТП с двумя автобусами погиб человек
В селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом утром 24 сентября произошла авария с погибшим, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.
АН Между строк 02:19
Происшествия
Бывший глава полиции Армении найден мертвым в своем доме
Тело экс-начальника полиции Армении Айка Арутюняна обнаружено в его доме с огнестрельным ранением.
REGNUM 02:27
Гаджеты
Xiaomi показал, как будет выглядеть смартфон Mi Mix Alpha
В социальной сети Twitter появились несколько изображений нового смартфона Xiaomi Mi Mix.
Народные новости 22 сентября в 08:28
Происшествия
При пожаре в магазине в Нижневартовске обрушилась кровля
Площадь пожара в двухэтажном магазине в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа увеличилась до 800 квадратных метров, произошло обрушение кровли на 300 квадратных метрах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 04:19