Футбол
ЧемпионатНеймар пропустит четыре недели из-за травмы
Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения. Также в лазарете французской команды по-прежнему находятся Килиан Мбаппе и Тило Керер. Юлиан Дракслер приступит к тренировкам в общей группе «Пари Сен-Жермен» на этой неделе.
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