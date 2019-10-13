Футбол

ЧемпионатЧемпионатНеймар пропустит четыре недели из-за травмы

Ожидается, что Неймар пропустит не менее четырёх недель из-за повреждения. Также в лазарете французской команды по-прежнему находятся Килиан Мбаппе и Тило Керер. Юлиан Дракслер приступит к тренировкам в общей группе «Пари Сен-Жермен» на этой неделе.
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