Футбол
Bookmaker-ratings.ruНеймар пропустит не менее месяца из-за травмы
По оценкам клубных врачей на полноценное восстановление Неймару понадобится не менее четырех недель. Повреждение 27-летний нападающий получит в товарищеском матче сборной Бразилии с командой Нигерии — игрок покинул поле уже на 12-й минуте встречи.
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Специалисты выяснили, что самым вредным видом орехов является арахис. Он очень часто бывает заражен анатоксином, сообщает "Пишет Омск".
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Евросоюз продлил санкции против РФ из-за Скрипалей
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Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
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Смертность от причин, связанных с употреблением спиртного, снизилась в России с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тыс. человек.
Известия вчера в 19:18
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Lenta.ru 08:05
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В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
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Пресс-служба Группы «М.Видео-Эльдорадо» (относится к ПФГ «САФМАР» предпринимателя М.Гуцериева) сообщила о том, что специалисты ритейлера завершили исследование развития отечественного рынка смартфонов за первые девять месяцев текущего года.
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Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
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Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Политика
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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Газета.Ru 09:23
Авто
Lada Largus уже получил двойной багажник
Автомобиль Lada Largus стало возможно оборудовать двойным багажником объемом 0,8 куб. м и стоимостью 55 тыс. рублей.
Автоновости дня 08:06
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Газета.Ru 04:44
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В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
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В Ростове-на-Дону рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта.
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Анонсирована игра Postal 4: No Regerts
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В Москве задержали четырех человек по делу о массовых беспорядках
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Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
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Генетики изучили причины возникновения пороков развития
Специалисты в области генетики из США провели исследование, чтобы выяснить роль ретротранспозонов в возникновении пороков развития.
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