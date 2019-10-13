По оценкам клубных врачей на полноценное восстановление Неймару понадобится не менее четырех недель. Повреждение 27-летний нападающий получит в товарищеском матче сборной Бразилии с командой Нигерии — игрок покинул поле уже на 12-й минуте встречи.

Неймар пропустит не менее месяца из-за травмы

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