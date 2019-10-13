Футбол
Вести.RuБразилец Неймар снова травмирован
Нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар получил очередную травму. В товарищеском матче с командой Нигерии бразилец был заменен на 12 минуте. Лидер сборной Бразилии получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу.
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Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
Происшествия
В Приморье при обрушении дома погибла женщина
В результате обрушения погибла женщина. В доме насчитывалось 90 квартир.
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Авто
BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях
Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.
Происшествия
Сын экс-судьи с другом до смерти забили парня в Красноярске
Политика
Трамп ввел санкции в отношении Турции из-за операции в Сирии
Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник исполнительный указ о санкциях против Турции.
ЖКХ
В России введут единую платежку за коммунальные услуги
Единый платежный документ (ЕПД), в который будут включены все услуги ЖКХ, может появиться ввести в России, сообщают СМИ.
Хоккей
Сын Овечкина впервые посетил матч «Вашингтона»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» (3:6) форвард хозяев Александр Овечкин впервые выступал на глазах у годовалого сына.
Культура
Букеровская премия присуждена сразу двум писателям
Общество
Россияне назвали самые скучные профессии
Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Происшествия
Обыски у экс-сотрудников штабов Навального начались в Кузбассе
Во вторник утром Антон Волошин, бывший координатор "народного" штаба Навального в Новокузнецке, который был закрыт в июле прошлого года, сообщил в твиттере, что у него проходят обыски.
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
Фонд развития современного искусства с 2017 года получает уже четвертый президентский грант, но прежде суммы не превышали 5,3 млн руб. На четвертом месте по размеру выделенного гранта — 28,1 млн руб. — Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой (ВАРП), возглавляемый экс-сенатором и бывшим гендиректором ИТАР-ТАСС Виталием Игнатенко.
Религия
Сегодня отмечается православный праздник Покров
Сегодня, 14 октября, православные христиане празднуют Покров Божией Матери.
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Футбол
Тарас Степаненко: «Перепуганный арбитр делал все, что говорил Роналду»
Матч продолжается, но затем к арбитру подбегает Роналду. Он просит его назначить пенальти, что рефери и делает.
Политика
«Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум
Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.
Технологии
НИИ прикладной физики ИГУ продолжает строить гамма-обсерваторию TAIGA
Армия и оружие
США планировали транспортировать ядерное оружие с базы в Турции
Представители Госдепа США рассматривали вариант, в котором «без лишнего шума» нужно было вывезти около 50 единиц ядерного оружия с турецкой базы Инджирлик, подконтрольной Соединенным Штатам.
Политика
Путин прибыл в королевский дворец Саудовской Аравии на переговоры
Владимир Путин, прибывший в Эр-Рияд с государственным визитом, прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда.
Общество
Роскачество провело испытания микроволновок
Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
Общество
Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование
Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.
Шоу-бизнес
Похудевшая после развода Лолита произвела фурор в Сети
Звезда очень похудела после развода с Дмитрием Ивановым и рассказала, что пришла в форму для себя, а не ради экс-супруга.
Армия и оружие
Сирийские курды заключили военное соглашение с Дамаском
Авто
Эксперты дали пять советов, как увеличить ресурс мотора
Портал Tarantas.News совместно со специалистами технических центров подготовил пятерку советов для каждого автовладельца, которые продлят «жизнь» силовой установке.
Происшествия
Число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до 33 человек
В Японии в результате мощного тайфуна "Хагибис" погибли 33 человека, передает агентство Киодо.