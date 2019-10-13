Футбол

Вести.RuВести.RuБразилец Неймар снова травмирован

Нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар получил очередную травму. В товарищеском матче с командой Нигерии бразилец был заменен на 12 минуте. Лидер сборной Бразилии получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу.
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Хрустальный бразилец. Неймар снова сломался

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