Нападающий сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймар получил очередную травму. В товарищеском матче с командой Нигерии бразилец был заменен на 12 минуте. Лидер сборной Бразилии получил повреждение, после которого не смог продолжить встречу.

Все про Спорт ру

Авто BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.

Хоккей Сын Овечкина впервые посетил матч «Вашингтона» В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» (3:6) форвард хозяев Александр Овечкин впервые выступал на глазах у годовалого сына.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.

Происшествия Обыски у экс-сотрудников штабов Навального начались в Кузбассе Во вторник утром Антон Волошин, бывший координатор "народного" штаба Навального в Новокузнецке, который был закрыт в июле прошлого года, сообщил в твиттере, что у него проходят обыски.

Общество Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска» Фонд развития современного искусства с 2017 года получает уже четвертый президентский грант, но прежде суммы не превышали 5,3 млн руб. На четвертом месте по размеру выделенного гранта — 28,1 млн руб. — Фонд сотрудничества с русскоязычной зарубежной прессой (ВАРП), возглавляемый экс-сенатором и бывшим гендиректором ИТАР-ТАСС Виталием Игнатенко.

Космос Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.

Политика «Десять дней»: Нацист Билецкий выдвинул Зеленскому ультиматум Украинский нацист, основатель запрещенного в России карательного полка «Азов»* Билецкий от имени соратников-нацистов выдвинул президенту Украины Зеленскому ряд условий, который тот, по их словам должен реализовать.

Общество Роскачество провело испытания микроволновок Роскачество совместно с аналогичными международными институтами потребительских испытаний и исследований качества товаров из более 30 стран провело веерное исследование микроволновых печей, сообщила организация.

Общество Судья Конституционного суда раскритиковал российское образование Судья Конституционного суда (КС) РФ Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России, заявив, что не доверяет дипломам российских вузов в целом.