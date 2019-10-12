Ожидается, что бразилец из-за повреждения пропустит порядка 4 недель. В сезоне-2019/20 Неймар провел за «ПСЖ» 5 матчей, забив при этом 4 гола. Футболист пропустил начало сезона из-за травмы.

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