Шоу-бизнес

РЕН ТВРЕН ТВНеймар тайно встречается с русской моделью

Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью. Журналисты выяснили, что теперь футболист встречается с россиянкой Екатериной Сафаровой.
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СМИ рассказали о тайном романе Неймара с Instagram-моделью из России

RT на русскомвчера в 19:21

Неймар тайно встречается с русской моделью

РЕН ТВ00:10

Стало известно о тайном романе футболиста Неймара и русской Instagram-модели

Пятый каналвчера в 20:04

Стало известно о романе звезды футбола Неймара с русской моделью

ФедералПрессвчера в 19:29

Неймар завёл роман с русской Instagram-моделью

News.ruвчера в 23:18

Стало известно о тайном романе Неймара и русской модели

Lenta.ruвчера в 17:17

У Неймара был тайный роман с русской инстаграм-моделью

Sport24.ruвчера в 16:43
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Политика

Синоптик прокомментировал мнение депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости вчера в 17:23
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Дубль Малкина помог «Питтсбургу» победить «Миннесоту» в матче НХЛ

В составе "Пингвинз" дубль сделал российский форвард Евгений Малкин (8-я, 36-я минута), также сделавший результативную передачу.
РИА Новости вчера в 23:31
Армия и оружие

В Сирии заявили, что авиабазу в Хомсе атаковали самолеты ВВС Израиля

Израильские самолеты атаковали во вторник авиабазу Тифор (Т4) на востоке сирийской провинции Хомс, аэродрому нанесен материальный ущерб, сообщает сирийское государственное агентство САНА со ссылкой на официальный военный источник.
РИА Новости вчера в 16:59
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

RT на русском вчера в 23:24
Единоборства

Чемпион мира по боксу россиянин Беспутин провалил допинг-тест

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест, сообщает ТАСС.
Чемпионат 00:17
Экономика

Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев

Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни

Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
WomanHit.ru 13 января в 06:03
Гаджеты

Определён самый прочный смартфон 2019 года

Самым прочным и ремонтопригодным смартфонов 2019 года назван Google Pixel 3a. Рейтинг составил блогер Зак Нельсон.
ToDay News Ufa вчера в 13:58
Политика

Главы МИД России и Индии обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавров 15 января в Нью-Дели планирует обсудить двусторонние отношения между странами, а также ситуацию вокруг Сирии, Ирана и Ливии.
Политика Сегодня вчера в 02:51
Политика

В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing

РБК вчера в 13:50
Политика

Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Газета.Ru вчера в 22:33
Общество

Накопительный аффект: 70% россиян не верят в обеспеченную старость

Собственные накопления не позволят комфортно жить в старости 72,8% россиян.
Известия вчера в 16:01
Общество

В России многие профессии станут невостребованными, заявили в Госдуме

В России многие профессии станут невостребованными в будущем, заявил председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT.
РИА Новости вчера в 16:22
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru вчера в 08:40
Космос

Школьник обнаружил новую планету во время стажировки в NASA

МИР 24 12 января в 01:21
Технологии

Стали известны цены на Spotify в России

Приложение предоставляет трёхмесячный бесплатный пробный период. С рекламой использование сервиса бесплатно.
ToDay News Ufa вчера в 19:13
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Lenta.ru вчера в 15:42
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru вчера в 13:46
Игры

Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
REGNUM вчера в 11:00
Здоровье

Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
Здоровье

В Китае умерла студентка, пять лет питавшаяся рисом и чили

Китайская студентка, на протяжении пяти лет питавшаяся только рисом и маринованными перцами чили, скончалась от истощения, сообщило издание South China Morning Post.
РИА Новости вчера в 10:15
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Мидлсбро» в Кубке Англии

Чемпионат вчера в 16:56
Наука

Пожар в Нотр-Даме позволит изучить прошлое

Кто-то изучает историю Нотр-Дам, другие занимаются исследованием последствий пожара для окружающей среды (крыша собора была покрыта ядовитым свинцом), а некоторые собираются заглянуть на 800 лет назад и узнать, каков был климат в Европе во время строительства собора.
Популярная механика вчера в 09:36
Общество

Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»

Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
RT на русском вчера в 13:12
Биатлон

Юрлова-Перхт первой из россиянок стартует в спринте в Рупольдинге

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт, пропустившая последний этап Кубка мира в немецком Оберхофе, в среду первой из представительниц России уйдет на спринтерскую дистанцию в Рупольдинге.
ProstoProSport вчера в 12:43
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Комедия «Холоп» вновь возглавила кинопрокат в выходные

RuNews24.ru 13 января в 03:19
Происшествия

В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе

РИА Новости 00:08
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Общество

Минфин России согласился на появление частных судебных приставов

Подчеркивается, что у этих элементов частного исполнения нет возможности в достаточной мере обеспечить повышение результативности функционирования системы принудительного исполнения в целом при условии сохранения текущего уровня финансирования.
РИА Новости 00:01
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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