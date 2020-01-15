Шоу-бизнес

РЕН ТВРЕН ТВНеймар тайно встречается с русской моделью

Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью. Журналисты выяснили, что теперь футболист встречается с россиянкой Екатериной Сафаровой.
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СМИ стало известно о тайном романе Неймара с 21-летней звездой Инстаграма из России

Woman.ru06:32

Неймар тайно встречается с русской моделью

РЕН ТВ00:10

Стало известно о тайном романе Неймара и русской модели

Lenta.ruвчера в 17:17

СМИ рассказали о тайном романе Неймара с Instagram-моделью из России

RT на русскомвчера в 19:21

The Sun: У Неймара был тайный роман с инстаграм-моделью из России

Bookmaker-ratings.ruвчера в 17:17

Стало известно о тайном романе футболиста Неймара и русской Instagram-модели

Пятый каналвчера в 20:04

У Неймара был тайный роман с русской инстаграм-моделью

Sport24.ruвчера в 16:43
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 07:57, Ашберн
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