Шоу-бизнес

РЕН ТВРЕН ТВНеймар тайно встречается с русской моделью

Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью. Журналисты выяснили, что теперь футболист встречается с россиянкой Екатериной Сафаровой.
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The Sun: У Неймара был тайный роман с инстаграм-моделью из России

Bookmaker-ratings.ruвчера в 17:17

Неймар тайно встречается с русской моделью

РЕН ТВ00:10

Стало известно о тайном романе футболиста Неймара и русской Instagram-модели

Пятый каналвчера в 20:04

СМИ рассказали о тайном романе Неймара с Instagram-моделью из России

RT на русскомвчера в 19:21

СМИ стало известно о тайном романе Неймара с 21-летней звездой Инстаграма из России

Woman.ru06:32

Стало известно о тайном романе Неймара и русской модели

Lenta.ruвчера в 17:17

У Неймара был тайный роман с русской инстаграм-моделью

Sport24.ruвчера в 16:43
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
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Президент РФ Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.
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Общество

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Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны.
Pravda.Ru 05:58
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Как сообщают подмосковные следователи, дело заведено по статьям о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и торговле людьми (ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).
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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
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Путин огласит Послание Федеральному Собранию 15 января в Манеже

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение из которого следует, что Послание Федеральному Собранию будет оглашено в столичном выставочном зале "Манеж" в полдень 15 января.
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После послания президента России Федеральному собранию глава Чечни Рамзан Кадыров предложил создать в стране институт уполномоченного по правам семьи.
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Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей.
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Сборная России завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Словакии.
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Путин анонсировал создание архива документов о Второй Мировой войне

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Путин считает, что нужно увеличить количество бюджетных мест в вузах

Президент России в рамках своего ежегодного послания отметил важность повышения доступности образования в вузах.
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Microsoft прекратил поддержку Windows 7

Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
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