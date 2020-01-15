Шоу-бизнес
РЕН ТВНеймар тайно встречается с русской моделью
Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью. Журналисты выяснили, что теперь футболист встречается с россиянкой Екатериной Сафаровой.
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Стало известно о тайном романе футболиста Неймара и русской Instagram-модели
Пятый каналвчера в 20:04
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