Шоу-бизнес

РЕН ТВРЕН ТВНеймар тайно встречается с русской моделью

Бразильский нападающий Неймар пошел по стопам Джонни Деппа и закрутил тайный роман с русской Instagram-моделью. Журналисты выяснили, что теперь футболист встречается с россиянкой Екатериной Сафаровой.
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Неймар встречался с русской моделью

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