Футбол
Нева СпортНеймар уверен, что «ПСЖ» не пускает его в «Барселону», чтобы наказать
Неймар уверен, что таким образом «ПСЖ» решил наказать его. Напомним, ранее в «Барселоне» заявляли, что не имеют финансовых возможностей, позволяющих приобрести Неймара за ту сумму, которую требует «ПСЖ».
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Источник: Неймар расплакался, узнав, что «ПСЖ» отказался продавать его «Барсе»
Чемпионатвчера в 11:57
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
Политика
Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17
Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Гаджеты
USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4
Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.
Megaobzor.com вчера в 15:37
Здоровье
Женщина рассказала о тяжелой жизни с грудью 13-го размера
26-летняя Элис Уискин является обладательницей груди 13-го размера.
РЕН ТВ 00:30
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов штурмовика в Ставропольском крае
В Министерстве обороны РФ подтвердили факт гибели пилотов Су-25, потерпевшего 3 сентября крушение во время тренировочных полетов в Ставропольском крае.
REGNUM вчера в 06:21
Политика
Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»
Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Политика
Китай и США договорились о возобновлении переговоров
Министерство коммерции КНР проинформировало о том, что Пекин и Вашингтон договорились возобновить торговые переговоры.
Газета.Ru вчера в 22:56
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом России
Глава МИД России Сергей Лавров считает неправильным считать роль Китая для России как старшего брата.
Lenta.ru вчера в 19:41
Авто
В НАМИ разработали пикап «Гренадёр»
Пикап «Гренадёр» разработан российскими специалистами в конце 90-х годов.
32CARS.ru вчера в 08:47
Кино
Вышел дебютный трейлер третьей части «Плохих парней»
Профиль вчера в 15:06
Энергетика
«Роснефть» предлагает Японии 15 проектов в нефтегазе и нефтехимии
"Роснефть" предлагает японским партнерам участие в 15 перспективных проектах по разведке и добыче нефти и газа, нефтепереработке и нефтехимии.
ТАСС 01:07
Космос
Завершено испытание с космонавтами-близнецами
Американские специалисты заявили о завершении эксперимента с космонавтами-близнецами.
Rusargument вчера в 11:46
Армия и оружие
Россия испугалась продавать Турции истребители Су-57
Avia.pro вчера в 09:01
Футбол
Неймар впервые в сезоне сыграет в основе сборной Бразилии
ProstoProSport 00:34
Политика
Глава Минздрава Скворцова проведет прямую линию с россиянами
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова намерена провести прямую линию с россиянами.
URA.Ru вчера в 15:08
Политика
Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали
Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить.
Life.ru вчера в 12:40
Здоровье
Вакцинация против гриппа стартовала в Москве
Вакцинация против гриппа стартовала в Москве в среду, 4 сентября.
Вечерняя Москва вчера в 02:55
Политика
Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке
«Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу», – передает ТАСС слова Роухани.
Взгляд.ру вчера в 14:51
Армия и оружие
В Эстонии нашли секретную базу спецназа США
На территории Эстонии была обнаружена действующая секретная военная база, на которой тренируются бойцы спецназа США.
REGNUM вчера в 15:53
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 03 сентября в 15:09
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 03 сентября в 07:05
Футбол
Ван Гал: в «Барселоне» не используют талант де Йонга
Ранее де Йонг стал обладателем приза имени Йохана Круиффа. Этой наградой отмечают лучших молодых игроков по итогам чемпионата Нидерландов.
Чемпионат вчера в 18:24
Общество
Греф предложил избавиться от экзаменов
Экзамены приучают школьников к системе оценивания и убивают всякое желание учиться, поэтому от них следует избавиться, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Известия вчера в 23:47
Политика
«Роснефть» требует извинений от «Транснефти»
«Роснефть» 3 сентября потребовала извинений от «Транснефти» в адрес главы совета директоров нефтекомпании Герхарда Шрёдера из-за комментариев трубопроводной монополии в отношении письма, написанного им премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Коммерсантъ 03 сентября в 08:33
Общество
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20
Число погибших на Багамах из-за урагана «Дориан» достигло 20 человек. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила газета The Miami Herald.
Известия вчера в 19:58
Экономика
Путин оценил рост цен на авиабилеты
Президент Владимир Путин указал главе "Аэрофлота" Виталию Савельеву на рост цен авибилетов, который опережает инфляцию, передает агентство ТАСС, "Виталий, больше инфляции — 7% рост !"
РБК вчера в 09:10
Политика
Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше
Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
В ЕС согласовали продление санкций против России на полгода
Комитет постоянных представителей стран ЕС уже согласовал это решение.
Московский Комсомолец вчера в 10:31