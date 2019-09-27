Футбол
Матч ТВНеймар вернется в Испанию и даст показания в суде против «Барселоны»
Неймар прибудет в Испанию 26 сентября для дачи показания в суде по делу о невыплате «Барселоной» премии. На суде, который состоится 27 сентября, будут рассмотрены два иска, в одном из которых Неймар требует от «Барселоны» выплаты 26 миллионов евро бонусов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 09:43, Вашингтон
Футбол
Клопп назвал Матипа лучшим приобретением «Ливерпуля» за последние годы
В составе "Ливерпуля" Матип выступает с лета 2016 года. Он стал подопечным Клоппа после того, как у него истек контракт с немецкой командой.
Газета.Ru 08:54
Кино
Актер «Глухаря» Виктор Балабанов экстренно госпитализирован
В пятницу, 27 сентября, актера Виктора Балабанова экстренно госпитализировали.
Piter.tv 09:34
Политика
Пелоси заподозрила Россию в причастности к скандалу с Трампом
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг разговора американского и украинского президентов — Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 09:24
Политика
Рухани: Трамп предложил отменить санкции ради переговоров с Ираном
Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что президент США Дональд Трамп предложил отменить санкции в обмен на начало переговоров с Ираном.
RT на русском 09:14
Происшествия
Появилось видео дебоша с участием актера Аверина на борту самолета
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша с участием актера Максима Аверина на борту самолета.
Известия 09:21
Общество
Джигурда отказался соблюдать запрет курения на балконе
Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.
Lenta.ru 09:06
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Происшествия
ВШЭ расторгла контракт с обвиненным в растлении учениц педагогом
Высшая школа экономики (ВШЭ) 25 сентября расторгла контракт с преподавателем лицея, обвиненным в растлении учениц, сообщили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ.
РБК 07:56
Шоу-бизнес
Рак 4-й стадии диагностировали у звезды КВН Евгении Жариковой
Знаменитая юмористка Евгения Жарикова стала жертвой онкологической болезни. У звезды КВН обнаружили рак на 4-й стадии.
iReactor 07:00
Музыка
В Сети появилось видео концерта для моржей в Арктике
На видеохостинге в интернете появилась запись импровизированного концерта для семейства моржей, сделанная возле Оранских островов архипелага Новая Земля.
Российская газета 05:54
Музыка
The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс 07:34
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр вчера в 11:29
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски
Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.
РИА Новости 09:01
Политика
Кремль высказался о публикации стенограммы беседы Трампа и Зеленского
25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским.
Известия 06:18
Политика
Зеленский удивился публикации своего разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский удивился, что в опубликованной стенограмме его разговора с Дональдом Трампом присутствуют его реплики.
Lenta.ru вчера в 02:08
Экономика
В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков
Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.
REGNUM 00:45
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Политика
Комиссия Госдумы нашла нарушения закона в работе Deutsche Welle
Комиссия Госдумы по расследованию случаев вмешательства в дела России извне пришла к выводу, что немецкое издание Deutsche Welle нарушило российский закон, опубликовав материал с призывом прийти на неразрешённый митинг в Москве.
RT на русском 07:32
Хоккей
«Ак Барс» представил альтернативную форму черного цвета
Советский спорт 06:10
Происшествия
Школьник случайно выстрелил девочке в ухо из травматики в Красноярске
В красноярской школе №16 ученик 11 класса во время урока ОБЖ случайно выстрелил в ухо одноклассницы из травматического ружья.
Газета.Ru 08:44
Происшествия
МВД и СК раскрыли убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском
Найден и задержан подозреваемый в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском, игумена Даниила, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РБК 06:21
Авто
Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья
ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.
32CARS.ru 06:59
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Общество
Прокуратура признала правило «звонок для учителя» незаконным
Правила внутреннего распорядка учеников содержали положение о том, что «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс».
MagCity74 вчера в 08:42
Армия и оружие
Минобороны назвало число атаковавших Хмеймим дронов за два года
Почти 120 беспилотников террористов было уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости 06:49
Финансы
Объем ФНБ в 2020 году превысит планку в 7% ВВП
Объем средств Фонда национального благосостояния России (ФНБ) сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит от 1,5 трлн до 2 трлн рублей.
Известия вчера в 09:20