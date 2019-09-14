Футбол
Газета.RuНеймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар вернулся в состав своего клуба после истории с не состоявшимся переходом в испанскую "Барселону". Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
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Неймар: «Те же рты, что кричали гадости в отношении меня весь матч, потом воспевали мой гол»
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