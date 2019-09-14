Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар вернулся в состав своего клуба после истории с не состоявшимся переходом в испанскую "Барселону". Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.

Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.

Экономика Стало известно, в каком регионе России больше всего платят за ЖКУ Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Политика Министр юстиции Франции высказалась за предоставление убежища Сноудену Министр юстиции Франции Николь Беллубе считает целесообразным, чтобы ее страна предоставила убежище бывшему сотруднику Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварду Сноудену.

Происшествия Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.

Шоу-бизнес Директору Заворотнюк запретили комментировать состояние актрисы Ранее появилась информация об экстренной госпитализации актрисы, которой диагностировали последнюю стадию рака головного мозга Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что ему запрещено давать комментарии по поводу состояния актрисы, пишет РБК.

Политика Пушков оценил позицию Киева по амнистии в Донбассе Позицию Киева Пушков оценил в Twitter. Отметим, что Киев отказался предоставлять амнистию и наделять Донбасс особым статусом.

Авто На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки На франкфуртском автосалоне состоялась презентация электрического кроссовера Hongqi E115 и прототипа гибридного суперкара S9.

Политика Почему США обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ, объяснили СМИ Высокопоставленный чиновник США заявил, что масштаб и точность атак беспилотников на саудовские нефтяные объекты позволяют предположить, что они совершались не со стороны Йемена, а с северо-запада.

Волейбол Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой 38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.

Армия и оружие Черноморский флот взял на сопровождение корабль «Юма» ВМС США Черноморский флот взял на сопровождение судно "Юма" ВМС США, сообщил Национальный центр управления обороной России.

Футбол Головин не спас «Монако» от поражения в матче с «Марселем» "Монако" уступил "Марселю" в матче пятого тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Шоу-бизнес Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.

Космос Южная Корея совершит запуск лунной миссии на три года позже Специалисты рассказали, что запуск миссии по исследованию естественного спутника нашей планеты состоится позже ранее назначенного срока.

Гаджеты Назван список операционных систем, способных заменить Android Система находится на третьем месте по популярности среди остальных "операционок" и входит в список тех платформ, которые способны заменить Android.Первую строчку занимает уже указанный KaiOS.

Шоу-бизнес Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.

Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.

Происшествия Шумахер завершил курс лечения в Париже и покинул Францию Семикратный чемпион мира в "Формуле-1" Михаэль Шумахер, который на нынешней неделе прошел курс лечения в одной из парижских клиник, покинул Францию.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Политика Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.

Политика Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.

Экономика Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Политика Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».