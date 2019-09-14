Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар вернулся в состав своего клуба после истории с не состоявшимся переходом в испанскую "Барселону". Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.

Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя

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