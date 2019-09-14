Футбол
Газета.RuНеймар вернулся в состав «ПСЖ» и принес победу голом через себя
Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Неймар вернулся в состав своего клуба после истории с не состоявшимся переходом в испанскую "Барселону". Несмотря на свист и оскорбления со стороны фанатов, бразилец принес "ПСЖ" победу над "Страсбургом" в добавленное время ударом через себя.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Неймар: «Все знали, что я хотел уйти из „ПСЖ“, но я перевернул эту страницу»
Sport24.ru14 сентября в 14:39
Неймар: «Те же рты, что кричали гадости в отношении меня весь матч, потом воспевали мой гол»
Спорт-Экспресс14 сентября в 15:36
Автоматически обработано 6997 источников, обновлено в 06:11, Вашингтон
Происшествия
При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска
RT на русском 05:19
Энергетика
Эр-Рияд частично восстановил поставки после атак на нефтяные объекты
Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco сообщила некоторым клиентам о восстановлении отгрузки сырья после недавних атак на ее нефтяные объекты, рассказало Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 04:44
Общество
В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.
Российская газета 03:55
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Финансы
Рубль подорожал на фоне роста цен на нефть
Утром 16 сентября мировые цены на нефть выросли на 10% после атак беспилотников на территорию нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Телеканал 360° 03:46
Гаджеты
Представлен смартфон Realme XT с 64-Мп камерой
На днях был представлен смартфон Realme XT. Аппарат получил основную квадрокамеру при ценнике всего в 225 долларов.
The GEEK 13 сентября в 05:41
Транспорт
Радаев остался недоволен низкими темпами работ на проспекте Кирова
Сегодня глава Саратовской области Валерий Радаев посетил с проверкой проспект Кирова и выразил свое недовольство темпами работ по его реконструкции.
Четвертая Власть 04:34
Политика
На заводах General Motors в США объявили общенациональную забастовку
Работники заводов General Motors Co объявили на понедельник общенациональную забастовку, которая стала крупнейшей для Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) более чем за десятилетие, пишет Dow Jones.
Интерфакс 03:41
Общество
Названы сроки возвращения бабьего лета в Москву
Lenta.ru 05:03
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Эстония уже считает потери от введения электронных виз в Петербурге
В Эстонии ожидают снижения количества гостей из Финляндии, которые теперь могут направиться в Россию, в связи с введением с 1 октября 2019 года бесплатных электронных виз для иностранных туристов, приезжающих в Петербург и Ленинградскую область.
REGNUM 05:21
Политика
Трамп объявил о ликвидации сына Усамы Бен Ладена
ФедералПресс 14 сентября в 09:52
Происшествия
Поезд врезался в стоявший на переезде автобус в Казахстане
Недалеко от Алма-Аты в автобус, находившийся на переезде железнодорожных путей, врезался состав.
VSE42.RU вчера в 21:48
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14 сентября в 14:34
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Музыка
На Шнурова написали заявление в полицию за мат на концерте
На лидера группы «Ленинград» хотят возбудить административное дело за мат на концерте.
ФедералПресс 04:24
Здоровье
Депутат Герасименко рассказал о судьбе электронных сигарет и кальянов в России
Электронные сигареты ожидают акцизы, ограничения на курение и повышенные требования В России необходимо не только ввести акцизы на электронные сигареты, но и запретить их курение в общественных местах, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на члена Комитета Госдумы по охране здоровья Николая Герасименко.
АМИТЕЛ 03:57
Гаджеты
Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире
Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Транспорт
Кабмин утвердил список платных участков ЦКАД
ТАСС 13 сентября в 10:46
Гаджеты
Apple выпустит iPhone SE 2 в 2020 году
Модель будет намного дешевле iPhone 11 и iPhone XR. Смартфон iPhone SE 2 выйдет в 2020 году.
NewInform 04:17
Политика
Лукашенко призвал вернуться к вопросу компенсации за налоговый маневр
Минск и Москва в ближайшее время вернутся к вопросу компенсации издержек белорусской стороне в связи с реализацией в РФ нефтяного налогового маневра, заявил в понедельник президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:37
Шоу-бизнес
На телевидении показали детей Собчак и Богомолова
Сотрудники передачи «Звезды сошлись» на канале НТВ и физиогномист Алексей Крутилин смоделировали внешность детей Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Lenta.ru 05:29
Кино
Железный человек может появиться в фильме Marvel «Черная вдова»
По информации интернет-издания Comic Book, Железный человек может появиться в предстоящем блокбастере Marvel «Черная вдова».
Телепрограмма вчера в 06:22
Хоккей
«Авангард» подписал пробный контракт с Макаровым
Форвард Игорь Макаров подписал пробный контракт с Авангардом, сообщает официальный сайт клуба.
Советский спорт 04:21
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Кино
«Оно 2» удерживает лидерство в российском прокате
News.ru вчера в 18:21
Общество
Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
РБК 00:00
Политика
Путин на саммите по Сирии встретится с Эрдоганом и Роухани
Аргументы и Факты вчера в 18:21