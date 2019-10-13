Напомним, из-за травмы Неймар пропустил большую часть прошлого сезона, сыграв лишь 17 игр в чемпионате Франции. Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.

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Футбол Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.

Политика Путин назвал причину проблем Трампа в отношениях с Россией Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая ситуация в США мешает Дональду Трампу строить отношения с Россией.

Армия и оружие Сирийская армия начала наступление на курдские территории Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.

Происшествия В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.

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Происшествия В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".

Футбол Динияр Билялетдинов: Я не сторонник натурализации, при всем уважении к Гильерме и Фернандесу Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о выступлении команды в отборочном раунде чемпионата Европы-2020.

Футбол Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.

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Армия и оружие Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.

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Здоровье Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя "Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.

Армия и оружие NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.