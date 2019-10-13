Футбол
Vprognoze.ruНеймар вновь получил травму в сборной Бразилии
Напомним, из-за травмы Неймар пропустил большую часть прошлого сезона, сыграв лишь 17 игр в чемпионате Франции. Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.
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Футбол
Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию
Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
LiveSport.ru 16:55
Политика
Путин назвал причину проблем Трампа в отношениях с Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что внутриполитическая ситуация в США мешает Дональду Трампу строить отношения с Россией.
Экономика сегодня 08:48
Армия и оружие
Сирийская армия начала наступление на курдские территории
Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
РБК 13:19
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Шоу-бизнес
Певица Гайтана рассказала о жизни по соседству с Зеленским
News.ru вчера в 19:03
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма 11:54
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Футбол
Динияр Билялетдинов: Я не сторонник натурализации, при всем уважении к Гильерме и Фернандесу
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о выступлении команды в отборочном раунде чемпионата Европы-2020.
Спорт день за днем 17:37
Экономика
Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями
Политическая Экспертиза 03:57
Футбол
Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра
Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
Soccer.ru 12:58
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Теннис
Медведев победил Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Шанхае с призовым фондом порядка 7,5 млн долларов.
Sport24.ru 06:01
Армия и оружие
Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Газета.Ru 17:19
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру вчера в 18:21
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
РИА Новости вчера в 16:37
Политика
В Калмыкии прошел митинг против всех глав, даже бывшего
ФедералПресс 06:57
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Наука
Что случится, если весь лед на Земле растает за одну ночь: мировой потоп
Попав в океан, огромное количество пресной воды из растаявших льдов нарушит ход течений и вызовет погодные аномалии.
Популярная механика 12:17
Футбол
Орлов считает, что «Зенит» при равенстве очков должен стоять на 1-м месте в таблице РПЛ
«Зенит» с 26 очками в 12 матчах занимает 4-е место в таблице турнира, имея одинаковое количество очков с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Ростовом».
Нева Спорт 08:17
Культура
Шнуров предложил заменить депутатов на порноактеров
Шнуров аргументировал свое мнение тем, что такая Госдума поможет решить проблему рождаемости в России.
Рамблер 11:10
Авто
В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для рынка США
Пользователи сети напомнили о покорении УАЗ-ом зарубежного рынка Первая демонстрация стандартного УАЗ-31512 состоялась в рамках Нью-Йоркского автосалона в апреле 1994 года.
Тарантас Ньюс вчера в 08:53
Игры
NVIDIA добавит трассировку лучей в классические игры
NVIDIA запустила новый проект, в рамках которого в классические игры будут добавлять поддержку трассировки лучей.
CyberSport.ru вчера в 11:20
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
Российская газета 09:54
Футбол
Головин: вся команда думает о победе на Евро-2020, мы готовы к этому
Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и выход в финальную стадию турнира.
Чемпионат 15:40
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
"Проведенный анализ показывает, что на протяжении последних 10 лет показатель общей смертности, а также смертности от внешних причин и смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний имеет стойкую тенденцию к снижению",- подчеркнули в министерстве.
РИА Новости 16:42
Армия и оружие
NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии
Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Шоу-бизнес
Бывшему мужу Юлии Началовой простили многомиллионный долг
Позже дела Юлии начала вести компания "Весенние инвестиции", которая обратилась в суд, требуя от Фролова почти 26 миллионов рублей.
OvideO.ru 07:13