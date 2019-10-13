Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruНеймар вновь получил травму в сборной Бразилии

Напомним, из-за травмы Неймар пропустил большую часть прошлого сезона, сыграв лишь 17 игр в чемпионате Франции. Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.
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Вратарь сборной Нигерии получил травму в матче с Бразилией. Его колено вывернулось на 90 градусов (видео)

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Неймар получил очередную травму, он провёл лишь 12 минут на поле в товарищеском матче

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В матче с Бразилией голкипер сборной Нигерии получил ужасную травму

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Бразилия — Нигерия: выставочный матч в Азии

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Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию

Сборная Эстонии потерпела домашнее поражение от команды Германии (0:3) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе С. Уже на 14-й минуте немецкая команда осталась в меньшинстве.
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Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
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Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о выступлении команды в отборочном раунде чемпионата Европы-2020.
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Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями

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Опубликовано фото ноги Петрова после фола игрока Кипра

Нога Сергея Петрова после фола кипрского футболиста Лаифиса pic.twitter.com/Z69EcEWi4B— Сборная России (@TeamRussia) October 13, 2019 Ранее сборная показала, как готовилась ко встрече с киприотами.
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Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
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Дзюба: буду благодарен РФС, если будет организован матч с Камбоджей

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Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу в матче отбора Евро-2020 с Кипром (5:0) и выход в финальную стадию турнира.
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