Напомним, из-за травмы Неймар пропустил большую часть прошлого сезона, сыграв лишь 17 игр в чемпионате Франции. Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.

Все про Спорт ру

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Футбол Дзюба: «Спасибо огромное болельщикам. Мы играли как будто дома» Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился своими ощущениями после победы над Кипром (5:0) в матче 8-го тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 и выхода в финальную часть турнира.

Армия и оружие В США назвали основную цель России в случае глобальной войны В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

Политика Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.

Культура Познер заявил, что Соловьев «заслужил» песню «Вечерний М» Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к Владимиру Соловьеву и сатирической песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». Журналист признался, что не считает ведущего канала «Россия 1» своим коллегой.

Музыка Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда» В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.

Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Происшествия В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку Инцидент произошел в ночь на 13 октября. По данным 47news, причиной конфликта стало то, что гостю не понравилась музыка в заведении.

Гаджеты Microsoft анонсировала обновление Windows 10 Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.

Армия и оружие Минобороны РФ: Сирии грозит гуманитарная катастрофа Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии над восточными регионами страны.

Происшествия Самолет ВВС Канады разбился в США Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.

Происшествия В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.