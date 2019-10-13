Футбол
Vprognoze.ruНеймар вновь получил травму в сборной Бразилии
Напомним, из-за травмы Неймар пропустил большую часть прошлого сезона, сыграв лишь 17 игр в чемпионате Франции. Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.
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Армия и оружие
Сирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции
Сирийская армия разместится на всей границе с Турцией для помощи курдам в отражении атак, заявили в автономной администрации территорий на северо-востоке страны.
Происшествия
В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
Происшествия
Найден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
Общество
Джейн Фонду арестовали во время митинга у Капитолия
Футбол
Дзюба: «Спасибо огромное болельщикам. Мы играли как будто дома»
Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился своими ощущениями после победы над Кипром (5:0) в матче 8-го тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 и выхода в финальную часть турнира.
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Политика
Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского
Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
Культура
Познер заявил, что Соловьев «заслужил» песню «Вечерний М»
Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к Владимиру Соловьеву и сатирической песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». Журналист признался, что не считает ведущего канала «Россия 1» своим коллегой.
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Футбол
Самедов: Дзюба должен пользоваться матчем с Сан-Марино
Раз есть матч с Сан-Марино, то надо пользоваться моментом и шансом, надо делать отрыв.
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Инцидент произошел в ночь на 13 октября. По данным 47news, причиной конфликта стало то, что гостю не понравилась музыка в заведении.
Гаджеты
Microsoft анонсировала обновление Windows 10
Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
Армия и оружие
Минобороны РФ: Сирии грозит гуманитарная катастрофа
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии над восточными регионами страны.
Армия и оружие
Украина сумела «добиться» усталости Запада
Серьезный процесс, который сегодня происходит в Европе, четко указывает на усталость Запада от Украины.
Космос
CNBC (США): компания «СпейсЭкс» потратила дополнительно «миллионы долларов» на создание капсулы для астронавтов НАСА (CNBC)
Основатель SpaceX Илон Маск, директор НАСА Джим Бриденстайн и астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен "Я думаю, мы на самом деле потратили гораздо больше, чем ожидали; наверное, на сотни миллионов долларов больше", — сказал Маск.
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook
Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
Армия и оружие
Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии
Политика
Преемница Меркель выступила с заявлением о России и Крыме
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Происшествия
В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов
На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
Шоу-бизнес