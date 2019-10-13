Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruНеймар вновь получил травму в сборной Бразилии

Напомним, из-за травмы Неймар пропустил большую часть прошлого сезона, сыграв лишь 17 игр в чемпионате Франции. Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.
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Вратарь сборной Нигерии получил травму в матче с Бразилией. Его колено вывернулось на 90 градусов (видео)

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В матче с Бразилией голкипер сборной Нигерии получил ужасную травму

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Бразилия — Нигерия: выставочный матч в Азии

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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
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Сирийская армия поможет курдам отразить наступление со стороны Турции

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В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году

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Нападающий сборной России Артем Дзюба поделился своими ощущениями после победы над Кипром (5:0) в матче 8-го тура отборочного раунда к чемпионату Европы-2020 и выхода в финальную часть турнира.
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Волгоградцы готовятся встретить Покров Пресвятой Богородицы

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Армия и оружие

В США назвали основную цель России в случае глобальной войны

В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
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Экзитпол: на выборах в Польше лидирует партия Качиньского

Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует с большим отрывом на очередных парламентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, проведенного социологической лабораторией Ipsos.
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Познер заявил, что Соловьев «заслужил» песню «Вечерний М»

Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем отношении к Владимиру Соловьеву и сатирической песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М». Журналист признался, что не считает ведущего канала «Россия 1» своим коллегой.
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Американский боксер Дэй впал в кому после нокаута

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Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Музыка

Сын Виктора Цоя отверг критику идеи воссоединения группы «Кино»

АБН 14:30
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Самедов: Дзюба должен пользоваться матчем с Сан-Марино

Раз есть матч с Сан-Марино, то надо пользоваться моментом и шансом, надо делать отрыв.
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В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку

Инцидент произошел в ночь на 13 октября. По данным 47news, причиной конфликта стало то, что гостю не понравилась музыка в заведении.
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Microsoft анонсировала обновление Windows 10

Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
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Армия и оружие

Минобороны РФ: Сирии грозит гуманитарная катастрофа

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии над восточными регионами страны.
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Украина сумела «добиться» усталости Запада

Серьезный процесс, который сегодня происходит в Европе, четко указывает на усталость Запада от Украины.
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Происшествия

Самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
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Российские гимнасты завоевали 9 медалей на чемпионате мира

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Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
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Армия и оружие

Турция осудила ЛАГ за заявление об операции в Сирии

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Преемница Меркель выступила с заявлением о России и Крыме

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
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В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов

На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
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Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Певица Гайтана рассказала о жизни по соседству с Зеленским

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