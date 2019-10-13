Футбол

Vprognoze.ruVprognoze.ruНеймар вновь получил травму в сборной Бразилии

Напомним, из-за травмы Неймар пропустил большую часть прошлого сезона, сыграв лишь 17 игр в чемпионате Франции. Летом этого года бразилец вновь получил травму в товарищеском матче с Катаром и пропустил Кубок Америки.
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Вратарь сборной Нигерии получил травму в матче с Бразилией. Его колено вывернулось на 90 градусов (видео)

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Вратарь сборной Нигерии получил жуткую травму в матче с Бразилией

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В матче с Бразилией голкипер сборной Нигерии получил ужасную травму

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Сборные Бразилии и Нигерии сыграли вничью

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Бразилия ушла от поражения в матче с Нигерией

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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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Дзюба побил собственный рекорд по количеству голов в отборочном цикле

Матч отборочного раунда чемпионата Европы прошел в воскресенье в Никосии и завершился победой россиян со счетом 5:0. Дзюба забил третий гол в матче, отличившись на 79-й минуте.
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Сирийская армия начала наступление на курдские территории

Сирийская правительственная армия начала наступление в северной части страны, сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента.
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Учебный самолет ВВС Канады разбился в США

Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
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Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
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Советник Эрдогана не исключил столкновения турецкой армии с сирийской

Ясин Актай, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что проводящая военную операцию "Источник мира" на севере Сирии турецкая армия даст отпор сирийской в случае боестолкновения на границе стран.
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Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
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Жительница Москвы 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России

Германии следует стремиться к хорошим отношениям с Россией, однако некоторые вопросы стоит называться своими именами, считает министр обороны ФРГ, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Газета.Ru 16:16
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Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
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«Чер, это моя территория». Дзюба прогнал Черышева из микст-зоны

После матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Кипра и России в микст-зоне случился забавный эпизод с участием Артёма Дзюбы и Дениса Черышева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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Неизвестные расстреляли мужчину в Киеве

Двое неизвестных, которые находились в автомобиле Toyota Camry, расстреляли мужчину в Киеве.
REGNUM 15:03
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
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Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

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«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили

Lenta.ru 12:14
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Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 10 октября в 11:33
Армия и оружие

Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ

Росбалт 16:22
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Стали известны имена участников шоу «План Б»

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В Тунисе пройдет второй тур президентских выборов

Уверенности Саиду во втором туре голосования придает тот факт, что умеренная исламистская партия Туниса "Возрождение", одержавшая победу на прошедших 6 октября парламентских выборах и обеспечившая себе 52 из 217 мест в законодательном органе, выступила в поддержку его кандидатуры.
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Главный тренер сборной Кипра: «Россия играет одинаково во всех матчах, по одной тактике, но они делают это на великолепном уровне»

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон считает, что российская национальная команда заслужила победу (5:0) в восьмом туре отборочного этапа Евро-2020.
Sportbox.RU 14:36
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Samsung Galaxy A91 получит зарядку, как у Galaxy Note10+

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Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк

Положение Анастасии Заворотнюк является крайне тяжелым. В этой ситуации к ее лечению уже должны подключиться нейрохирурги.
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Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков

Газета.Ru 10:46
Футбол

Сборная Андорры впервые выиграла в отборочном матче на Евро

Сборная Андорра по футболу впервые в своей истории выиграла в отборочном матче на чемпионат Европы.
Профиль вчера в 05:36
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Новым доктором Дулиттлом станет Роберт Дауни-младший

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Космос

Физики опять допустили существование кротовых нор

Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
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Волгоградцы готовятся встретить Покров Пресвятой Богородицы

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В кафе под Петербургом диджея зарезали из-за музыки

Клиент одного из кафе, расположенного в Кировском районе Ленинградской области, в ночь на 13 октября зарезал диджея.
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