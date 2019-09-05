Футбол
ProstoProSportНеймар впервые в сезоне сыграет в основе сборной Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар с первых минут выйдет на поле в товарищеском матче с национальной командой Колумбии, который состоится в субботу, 7 сентября, сообщает Globo Esporte. Начало встречи в 4:30 по московскому времени.
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Неймар сыграет в основе сборной Бразилии. Это будет его первый матч в сезоне
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