Футбол
ProstoProSportНеймар впервые в сезоне сыграет в основе сборной Бразилии
Нападающий сборной Бразилии Неймар с первых минут выйдет на поле в товарищеском матче с национальной командой Колумбии, который состоится в субботу, 7 сентября, сообщает Globo Esporte. Начало встречи в 4:30 по московскому времени.
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Неймар сыграет в основе сборной Бразилии. Это будет его первый матч в сезоне
Спорт-Экспрессвчера в 22:41
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
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Взгляд.ру вчера в 14:51
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Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
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Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Число погибших при взрыве на фабрике в Индии достигло 20
По меньшей мере 20 человек погибли, а 12 получили травмы в результате взрыва на фабрике по производству пиротехники в городе Батала на севере Индии.
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