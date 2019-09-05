Нападающий «ПСЖ» Неймар сыграет за сборную Бразилии в матче с Колумбией. Причём бразилец будет играть на поле с первых минут товарищеского матча, сообщает Globo Esporte. Игра состоится 7 сентября и начнётся в 4:30 мск.

Неймар выйдет на поле в основе сборной Бразилии

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