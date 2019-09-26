Футбол
Матч ТВНеймар вернется в Испанию и даст показания в суде против «Барселоны»
Неймар прибудет в Испанию 26 сентября для дачи показания в суде по делу о невыплате «Барселоной» премии. На суде, который состоится 27 сентября, будут рассмотрены два иска, в одном из которых Неймар требует от «Барселоны» выплаты 26 миллионов евро бонусов.
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Marca: Неймар направляется в Каталонию, чтобы отсудить у «Барселоны» € 26 млн
Bookmaker-ratings.ru08:20
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