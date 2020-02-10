Происшествия
РЕН ТВНеймара обвинили в организации VIP-проституции
Global Look Press Бразильская модель Нажила Триндаде, ранее обвинявшая форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, подает на футболиста новый иск. Как сообщает UOL Esporte, в эфире одного из бразильских телеканалов она назвала Неймара "организатором сети VIP-проституции".
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Общество
В Японии эвакуируют стариков и больных с лайнера Diamond Princess
Армия и оружие
США и Украина планируют наблюдательный полет над территорией России
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил о том, что с 10 по 14 февраля американские и украинские военные исследуют территорию России.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Политика
Россия и Грузия не обсуждают вопрос отмены визового режима
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.
Политика
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в отставку. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Политика
Путин обсуждает возможность выступить на Генассамблее ООН
Президент России Владимир Путин может выступить на открытии 75-й Генеральной ассамблеи ООН, 11 февраля сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Экономика
Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
Увеличив экспорт сырой нефти в Соединенные Штаты, Россия грамотно воспользовалась американской санкционной политикой, пишет немецкое издание Die Welt.
Общество
Поправка о расширении программы маткапитала поступила в Госдуму
Председатель профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила, что в комитет поступила поправка, направленная на реализацию инициатив президента России Владимира Путина по расширению программы материнского капитала.
Общество
Роскачество дало советы по покупкам в зарубежных интернет-магазинах
Исследование специалистов Роскачества поможет потребителям ориентироваться в зарубежных интернет-магазинах, а также понять, каких ресурсов лучше избегать.
Здоровье
Эксперты определили пик эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса достигнет своего пика во второй половине февраля.
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Шоу-бизнес
Анна Курникова родила третьего ребенка от Энрике Иглесиаса
У 44-летнего Иглесиаса и 38-летней Курниковой растут близнецы – дочь Люси и сын Николас, которых Анна родила в конце 2017 года.
Происшествия
В Забайкалье прошли обыски у «свидетелей Иеговы»
Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала запрещенная религиозная организация "Свидетели Иеговы".
Технологии
Эксперт Group-IB Баринова раскрыла число жертв мошенников в Сети
Эксперт международной компании Group-IB Анастасия Баринова сообщила, что каждый четвертый пользователь Сети попадается на уловки мошенников, владеющих приемами социальной инженерии.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин не забил
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
Трамп пообещал создать «самые мощные» ядерные силы в мире
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки.
Музыка
Писательница Ницой обругала жюри «Евровидения» за русский язык
Украинская писательница Лариса Ницой, известная своим скандальным поведением, раскритиковала исполнителей, которые участвовали в первом полуфинале отбора на "Евровидение-2020".
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в молодежном образе
В числе гостей премьеры оказалась также Алла Пугачева, которая предпочла для выхода в свет объемную толстовку, в то время как ноги певица выделила с помощью обтягивающего низа.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Политика
Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз
Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.
Энергетика
Цены на нефть продолжают восстанавливаться
Завершились торги чуть выше, вблизи $53,50.Сегодня, 11 февраля, утром восстановление цены продолжилось, нефть торговалась по $54,20 за бочку.
Энергетика
В Беларуси рассказали о желаемой цене покупки российской нефти
Беларусь желает покупать нефть в России по цене не выше 83-85 процентов от мировых цен на углеводородное сырье, рассказал журналистам первый вице-премьер страны Дмитрий Крутой.
Авто
Продажи новых LCV в России выросли в январе на 7%
Как известно, в целом российский авторынок показала незначительный рост, при этом продажи новых LCV в России выросли в январе на 7%. Объёмы реализованных авто этого сегмента составили 7,6 тыс. экземпляров сообщает агентство «Автостат».
Здоровье
Онколог раскрыл способы снизить риск заболевания раком
Заместитель главврача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев назвал самым простым способом снизить вероятность развития рака своевременное обследование у врачей.
Общество
В ВОЗ считают распространение коронавируса «верхушкой айсберга»
Гебрейесус призвал все государства делиться любой информацией по коронавирусу в режиме онлайн, а также назвал врачей, борющихся с эпидемией, героями.
Шоу-бизнес
Орбакайте опубликовала домашнее фото с мужем на диване
Кристина Орбакайте опубликовала трогательное домашнее фото, на котором она смотрит церемонию «Оскар» вместе с мужем и дочерью.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.