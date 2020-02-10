Происшествия
РЕН ТВНеймара обвинили в организации VIP-проституции
Global Look Press Бразильская модель Нажила Триндаде, ранее обвинявшая форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, подает на футболиста новый иск. Как сообщает UOL Esporte, в эфире одного из бразильских телеканалов она назвала Неймара "организатором сети VIP-проституции".
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Культура
«Оскар» обновил антирекорд по просмотрам
Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.
Политика
Путин встретится с рабочей группой по Конституции РФ 13 февраля
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на 13 февраля в графике президента РФ Владимира Путина запланирована встреча с рабочей группой по поправкам в Конституцию России.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Кино
Создатели «Сватов» рассказали о съемках нового сезона
Наука
В Бразилии обнаружили вирус с новым геном
Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Происшествия
Отключавший пациентов от аппаратов ИВЛ пермский врач не найден
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова заявила, что неизвестный анестезиолог, который якобы отключал пациентов от аппаратов искусственной вентиляции легких, по итогам проверки не был найден.
Здоровье
Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек
Футбол
Панченко: считаю, что правильно покинул ЦСКА
Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко заявил в интервью РИА Новости, что принял правильное решение, когда уходил из состава ЦСКА.
Здоровье
Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
Недельные эпидемические пороги гриппа и ОРВИ превысили норму в 37 регионах России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор.
Кино
«Половое воспитание» от Netflix продлили на третий сезон
Netflix продлил сериал «Половое воспитание» на третий сезон.
Политика
Депутат от партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности
Депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране «помирает» промышленность.
Общество
Минск начал забирать технологическую нефть из «Дружбы» для своих НПЗ
Белоруссия начала забор технологической нефти из веток магистрального нефтепровода "Дружба", которые не задействованы при транзите российского сырья западным потребителям, сообщили РИА Новости в "Белнефтехиме".
Футбол
Василий Уткин назвал Дзюбу бездумным генератором слов
Все думают, что у меня особое отношение к Артему Дзюбе, но нет. Это просто бездумный генератор слов в российском футболе.
Армия и оружие
Гиперзвуковые «Кинжалы» разместят на обновленном Ту-160
Источник из оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сообщил о планах оснастить отечественные стратегические бомбардировщики Ту-160 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Происшествия
Участницу Pussy Riot Толоконникову отпустили из полиции в Петербурге
Ранее издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в Твиттере о задержании в Петербурге 13 человек, в том числе участницы Pussy Riot Толоконниковой во время фотосессии.
Общество
В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира
Наука
Китайские СМИ сообщили, что вакцина от коронавируса готова
Сообщают, что говорить о 100% готовности препарата на данный момент нельзя, но китайские ученые первыми преступили к испытанию вакцины от коронавируса.
Экономика
Die Welt сообщила о использовании Россией санкций США
Несмотря на американские санкции, России удалось нарастить в США экспорт нефти и нефтепродуктов, пишет немецкая газета Die Welt.
Общество
Платформа «Морской старт» прибудет в Приморье в начале марта
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани следователи проводят проверку информации в СМИ о том, что в одной из школ города учительница вступила в интимную связь с учеником 9 класса.
Политика
Посол в Германии призвал пресекать попытки переписать истории ВОВ
Россия заплатила за Победу в Великой Отечественной войне 27 миллионами жизней, поэтому следует жестко пресекать любые попытки фальсификации и переписывания истории в угоду сиюминутным конъюнктурным целям, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Общество
В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Экономика
ВТБ снизил ипотечные ставки ниже 8%
Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
Общество
В России создали комплекс для скрытой проверки пассажиров в аэропортах
Загмлавы концерна «РТИ» по разведывательно-информационным системам Кирилл Макаров сообщил, что новый комплекс досмотра, созданный на новых диапазонах волн, «максимально снизит риски совершения террористических актов».
Армия и оружие
Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
Общество
Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.