Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВНеймара обвинили в организации VIP-проституции

Global Look Press Бразильская модель Нажила Триндаде, ранее обвинявшая форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, подает на футболиста новый иск. Как сообщает UOL Esporte, в эфире одного из бразильских телеканалов она назвала Неймара "организатором сети VIP-проституции".
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Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции

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Неймара обвинили в спонсировании проституции

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