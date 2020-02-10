Global Look Press Бразильская модель Нажила Триндаде, ранее обвинявшая форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, подает на футболиста новый иск. Как сообщает UOL Esporte, в эфире одного из бразильских телеканалов она назвала Неймара "организатором сети VIP-проституции".

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Культура «Оскар» обновил антирекорд по просмотрам Рекордно малое число телезрителей смотрели в воскресенье трансляцию 92-й церемонии вручения премии "Оскар" Американской академии киноискусств из голливудского театра Dolby.

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Футбол Панченко: считаю, что правильно покинул ЦСКА Нападающий московского футбольного клуба "Динамо" Кирилл Панченко заявил в интервью РИА Новости, что принял правильное решение, когда уходил из состава ЦСКА.

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