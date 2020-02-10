Global Look Press Бразильская модель Нажила Триндаде, ранее обвинявшая форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, подает на футболиста новый иск. Как сообщает UOL Esporte, в эфире одного из бразильских телеканалов она назвала Неймара "организатором сети VIP-проституции".

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