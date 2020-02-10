Происшествия

Газета.RuГазета.RuНеймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции, сообщает UOL Esporte. По информации издания, соответствующий иск готовит бразильская модель Наджила Триндаде, которая ранее обвиняла спортсмена в изнасиловании.
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Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

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Неймара обвинили в спонсировании проституции

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Модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, готовит иск об организации игроком сети VIP-проституции

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