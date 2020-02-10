Происшествия
Газета.RuНеймара обвинили в организации сети VIP-проституции
Нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции, сообщает UOL Esporte. По информации издания, соответствующий иск готовит бразильская модель Наджила Триндаде, которая ранее обвиняла спортсмена в изнасиловании.
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Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Общество
Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке
Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Политика
Уникальные фотографии советских полководцев опубликовало Минобороны
Уникальные фото советских полководцев опубликовало на своём сайте Министерство обороны Российской Федерации, сообщает «РИА Новости».
Общество
На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Швеции
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций «Восточного» на 2,5 млрд рублей
Следствие считает конечным собственником Evison holdings Майкла Калви, который сейчас обвиняется в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного».
Происшествия
Настоящий отец мальчика с вросшей в колени гречкой убил человека
Настоящий отец мальчика с вросшей в колени гречкой убил человека Мальчику из Омска, которого жестоко наказывал отчим на малейшую провинность, не у кого искать помощи.
Происшествия
Замначальника Генштаба не признал вины и был арестован
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Происшествия
Врачи в Петербурге напугали вернувшегося из КНР ребёнка
Как рассказала Агапитовой мама 10-летней девочки, неделю назад они вернулись из Китая.
Гаджеты
Показаны качественные фотографии нового флагмана Xiaomi Mi 10
На одном из известных зарубежных сайтов уже размещена фотография новинки. Таким образом, можно видеть целиком внешний вид устройства.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским
В понедельник, 10 февраля, вышел трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" с Козловским. Видеоролик размещен на YouTube-канале Central Partnership.
Футбол
Семак объяснил трансферную политику «Зенита»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил трансферную политику клуба.
Политика
Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
Шоу-бизнес
Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи
Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Экономика
Жители Башкирии могут получить дополнительную помощь от государства
В рамках реализации социальных контрактов жители республики могут рассчитывать на финансовую помощь в размере до 100 тыс. рублей.
Экономика
Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров
На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.