Происшествия

Газета.RuГазета.RuНеймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции, сообщает UOL Esporte. По информации издания, соответствующий иск готовит бразильская модель Наджила Триндаде, которая ранее обвиняла спортсмена в изнасиловании.
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