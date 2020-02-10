Происшествия

Soccer.ruSoccer.ruНеймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции

Сообщается, что бразильская модель Наджила Триндаде, уже пытавшаяся засудить бразильского форварда, обвиняя его в изнасиловании, на этот раз собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции.
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Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции

Soccer.ruвчера в 10:13

Неймара обвиняют в спонсировании сети VIP-проституции

Sport24.ruвчера в 11:32

Модель, обвинявшая Неймара в изнасиловании, готовит иск об организации игроком сети VIP-проституции

Sports.ruвчера в 10:30

Неймар обвинен в спонсировании проституции во Франции

Матч ТВвчера в 11:55

Неймар обвиняется в организации сети VIP-проституции

Спорт день за днемвчера в 10:13

Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции

Чемпионатвчера в 09:56

Неймара обвинили в спонсировании проституции

Спорт-Экспрессвчера в 10:32
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