Происшествия
Soccer.ruНеймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции
Сообщается, что бразильская модель Наджила Триндаде, уже пытавшаяся засудить бразильского форварда, обвиняя его в изнасиловании, на этот раз собирается обвинить футболиста в организации сети VIP-проституции.
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