Футбол

Нева СпортНева СпортНеймара закидали мусором в матче «ПСЖ» и «Лиона»

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подвергся порицанию болельщиков клуба в матче Лиги 1 против «Лиона». Отметим, встреча «ПСЖ» — «Лион» завершилась со счетом 1:0, и автором победного мяча на 87-й минуте встречи стал именно Неймар.
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