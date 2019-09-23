Футбол
Нева СпортНеймара закидали мусором в матче «ПСЖ» и «Лиона»
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар подвергся порицанию болельщиков клуба в матче Лиги 1 против «Лиона». Отметим, встреча «ПСЖ» — «Лион» завершилась со счетом 1:0, и автором победного мяча на 87-й минуте встречи стал именно Неймар.
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Гол Неймара принес «ПСЖ» победу над «Лионом». Паредес на поле не вышел
Спорт-Экспресс22 сентября в 16:58
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В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
Детский омбудсмен в регионе Владимир Шабардин рассказал РИА Новости, что у подростка был конфликт с другими детьми, а о его намерениях стало известно благодаря соцсетям.
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Финансы
ЦБ изучит возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам
Центральный банк обсуждает возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам в России.
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На отказ Киева участвовать в ПАСЕ отреагировали в ассамблее
Глава одной из политгрупп ПАСЕ Тини Кокс отреагировала на решение новой украинской делегации отказаться от участия в осенней сессии ассамблеи.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 22 сентября в 14:58
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В России в 2019 году было ликвидировано порядка 100 нарколабораторий. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
ФедералПресс 05:10
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RuNews24.ru 07:41
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Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
Политика
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США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
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Зарплата депутата столичного парламента составляет около 200 тыс. рублей, рассказал в эфире радиостанции «Вести FM» глава Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 24 сентября.
Известия 04:42
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
Российская газета 07:57
Происшествия
Экс-мэр Новокуйбышевска умер после попытки суицида
Скончался бывший мэр Новокуйбышевска Самарской области Владимир Фомин, госпитализированный после попытки самоубийства.
RT на русском 03:56
Политика
Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.
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На Украине призвали принудительно установить морскую границу с Россией
Президента Украины Владимира Зеленского и правительство страны призвали провести переговоры с Россией по установлению морской границы с Россией.
Lenta.ru вчера в 13:55
Происшествия
Заказчика кражи в доме Михаила Круга расстроила гибель певца
Лидер банды «Тверские волки» Александр Костенко, заказавший кражу в доме Михаила Круга, переживал из-за гибели певца.
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Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
РБК 07:16
Политика
Видео задержания актера Устинова заинтересовало главу Верховного суда
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Цена Mi Mix Alpha составит 20 тысяч юаней, то есть около 180 тысяч рублей.
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40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11
Фирма уже опубликовала список смартфонов в 40 именований, на которых будет установлен MIUI 11.
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Травма детства не помешала Деми Мур стать одной из самых успешных актрис Голливуда 1990-х годов, благодаря ролям в фильмах "Привидение", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Если бы стены могли говорить", "Солдат Джейн".
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Верховный суд Британии признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента страны, инициированную премьером Борисом Джонсоном.
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Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
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Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
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Песков пояснил слова о расстреле без суда в США за брошенный стаканчик
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал журналистам свое высказывание о том, что в США за брошенный в полицейских стаканчик человеку выстрелили бы в голову, передает корреспондент РБК.
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Китайская компания Xiaomi обнародовала серию тизер-изображений, сообщающих о скором анонсе флагманского телефона под названием Mi MIX Alpha.
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