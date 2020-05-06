Коронавирус
Российская газетаНейробиолог объяснил высокую смертность от коронавируса среди мужчин
Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.
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с чего всё началось
Мужчины почти во всех странах чаще становятся жертвами коронавируса COVID-19, чем женщины, и не исключено, что одним из ключевых факторов является курение, заявил РИА Новости испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар.РИА Новостивчера в 21:53
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Эксперт объяснил, почему мужчины чаще умирают от коронавируса, чем женщины
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