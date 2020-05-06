Мужчины почти во всех странах чаще становятся жертвами коронавируса COVID-19, чем женщины, и не исключено, что одним из ключевых факторов является курение, заявил РИА Новости испанский нейробиолог, исследователь группы Cognitive Neurolab Исследований в области здравоохранения Открытого университета Каталонии Диего Редолар.

с чего всё началось

Мужчины умирают примерно в 2,5 раза чаще женщин. При этом возраст не имеет значения.

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