О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.

с чего всё началось

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде». Он обратил внимание на различие между искусственной комой и комой, вызванной опухолью мозга.

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