Шоу-бизнес

РБКРБКНейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде». Он обратил внимание на различие между искусственной комой и комой, вызванной опухолью мозга.
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«Опухоль мозга может годами не давать о себе знать»: нейрохирург рассказал, чем болеет Заворотнюк

О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.
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Нейрохирург Александр Саникидзе: Опухоль у Анастасии Заворотнюк могла развиваться годами

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«Опухоль мозга может годами не давать о себе знать»: нейрохирург рассказал, чем болеет Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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