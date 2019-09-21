Шоу-бизнес
Ugpressa.ruНейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
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с чего всё началось
О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.Комсомольская правда10:41
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Нейрохирург Александр Саникидзе: Опухоль у Анастасии Заворотнюк могла развиваться годами
Актуальные Новости13:12
«Опухоль мозга может годами не давать о себе знать»: нейрохирург рассказал, чем болеет Заворотнюк
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В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
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Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.
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Здоровье
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Зачастую пациенты могут самостоятельно заметить первые признаки появления опухоли головного мозга, для чего главным является внимательное отношение к своему организму, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов.
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Общество
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Хоккей
Гусев забил гол в победном матче с «Айлендерс»
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Общество
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru 21:58
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Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе
Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика
Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме
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Газета.Ru 19:07
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В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России
Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости вчера в 15:01
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Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции Турции в Сирии
Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке Евфрата. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
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Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Футбол
Евсеев — об автоголе Рассказова: наигрывали это
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о победе в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:0).
Чемпионат вчера в 12:54
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости 22:41
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
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Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир
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В России изменят порядок взыскания долгов с граждан
Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 19 сентября в 04:37
Игры
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Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости вчера в 00:12
Политика
Глава МИД Японии рассчитывает обсудить с Лавровым мирный договор
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время планируемой на следующей неделе в Нью-Йорке встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым рассчитывает обсудить проблему мирного договора.
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Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы»
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Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки
Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.
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Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой
18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
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РФС не стал регистрировать Александра Кокорина
Как заявили в Комитете РФС, ситуация с Кокориным рассматривалась под видом исключения из правил регистрации.
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Медведев победил Герасимова и вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге
Российский теннисист Даниил Медведев подтвердил свой высокий рейтинг (4) и вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Чоричем.
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