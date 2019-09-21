Шоу-бизнес

Ugpressa.ruUgpressa.ruНейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

«Опухоль мозга может годами не давать о себе знать»: нейрохирург рассказал, чем болеет Заворотнюк

О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.
Комсомольская правда10:41

Подробнее о событии

Нейрохирург объяснил неузнаваемый облик Заворотнюк

Дни.ру15:12

Нейрохирург Института Бурденко объяснил специфику рака Заворотнюк

Телепрограмма14:27

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

РИА Новости13:28

Нейрохирург Александр Саникидзе: Опухоль у Анастасии Заворотнюк могла развиваться годами

Актуальные Новости13:12

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк в общую палату

Московский Комсомолец13:53

Нейрохирург рассказал о перспективах лечения Заворотнюк

URA.Ru12:22

«Опухоль мозга может годами не давать о себе знать»: нейрохирург рассказал, чем болеет Заворотнюк

Комсомольская правда10:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 22:56, Вашингтон
Интернет

Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль

Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.
Актуальные Новости 12:11
Происшествия

В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС 13:00
Политика

Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны

Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.
RT на русском 18:16
Здоровье

Названы первые признаки опухоли мозга

Зачастую пациенты могут самостоятельно заметить первые признаки появления опухоли головного мозга, для чего главным является внимательное отношение к своему организму, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов.
Lenta.ru 04:52
Единоборства

Российские боксёры завоевали три золота на ЧМ-2019 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 21 сентября завершился чемпионат мира по боксу – 2019. Три золотых медали по его итогам завоевали российские спортсмены.
Телеканал ОТВ 15:10
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Наука

Популяция птиц в Северной Америке сократилась почти на треть

Популяция птиц, обитающих в Северной Америке, за последние полвека сократилась почти на 30 процентов, сообщает научный журнал Science.
Национальное Аграрное Агентство вчера в 02:36
Футбол

Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу

Напомним, что "Зенит" разгромил дома "Рубин" со счетом 5:0. Еще три мяча хозяев поля были отменены при помощи системы VAR.
Вести.Ru 16:15
Хоккей

Гусев забил гол в победном матче с «Айлендерс»

Российский форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев забросил шайбу и сделал результативную передачу. Гусев был признан третьей звездой матча.
Матч ТВ 22:16
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Тапа»

РБК 22:32
Шоу-бизнес

СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru 21:58
Общество

Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.
РИА Новости вчера в 19:13
Политика

Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме

Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.
Газета.Ru 19:07
Политика

В Белом доме заявили об оккупации Украиной части России

Крым является законной частью Украины и он был незаконно оккупирован Россией.
РИА Новости вчера в 15:01
Армия и оружие

Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции Турции в Сирии

Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке Евфрата. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
РБК 09:19
Происшествия

ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом

Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия вчера в 06:46
Футбол

Евсеев — об автоголе Рассказова: наигрывали это

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о победе в матче 10-го тура Российской Премьер-Лиги со "Спартаком" (1:0).
Чемпионат вчера в 12:54
Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости 22:41
Общество

В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад

Газета.Ru вчера в 15:27
Происшествия

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа.
РИА Новости 14:03
Общество

В России изменят порядок взыскания долгов с граждан

Если в течение месяца долг не будет погашен, кредитная организация сможет обратиться в суд.
Lenta.ru 19 сентября в 04:37
Игры

The Guardian составила топ-50 игр XXI века

Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.
News.ru 19 сентября в 11:54
Общество

Роструд назвал регионы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

В Якутии высокие зарплаты предлагают в добывающей промышленности, производстве и консалтинге, в ХМАО — в добывающей промышленности, строительстве и транспорте, в Ямало-Ненецком автономном округе — в производстве, здравоохранении, строительстве и добывающей промышленности.
РИА Новости вчера в 00:12
Политика

Глава МИД Японии рассчитывает обсудить с Лавровым мирный договор

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги во время планируемой на следующей неделе в Нью-Йорке встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым рассчитывает обсудить проблему мирного договора.
RT на русском 21:38
Культура

Танцовщики из Томска прошли телевизионный отбор в шоу «Танцы»

Этап телевизионного кастинга шоу «Танцы» на ТНТ в Красноярске прошли трое участников из Томска.
Tomsk.Ru 12:01
Культура

Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки

Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.
Актуальные Новости 03:36
Футбол

Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой

18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».
Lenta.ru 14:14
Футбол

РФС не стал регистрировать Александра Кокорина

Как заявили в Комитете РФС, ситуация с Кокориным рассматривалась под видом исключения из правил регистрации.
Все про Спорт ру 00:55
Теннис

Медведев победил Герасимова и вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Даниил Медведев подтвердил свой высокий рейтинг (4) и вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге, где сыграет с Чоричем.
Prognozist 11:30
ещё по теме
Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное