О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.

с чего всё началось

Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

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