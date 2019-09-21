О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.

с чего всё началось

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде». Он обратил внимание на различие между искусственной комой и комой, вызванной опухолью мозга.

Происшествия В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.

Энергетика «Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа "Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Культура В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну» Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.

Шоу-бизнес Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом, расположенный в Славино, что в получасе езды от Москвы.

Происшествия В ДТП с переполненной маршруткой под Одессой погибли 9 человек В Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная маршрутка и грузовик. По предварительным данным, погибли девять человек.

Армия и оружие Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.

Экономика «Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Энергетика Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.

Кино «Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья» Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.

Футбол Вадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака» Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью программы «Инсайдеры» рассказал, что к нему обращались по поводу работы в «Спартаке».

Единоборства Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.

Происшествия В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.

Политика Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.

Политика На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

Политика Депутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского.

Культура Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева посвятила мужу лирическую композицию Лера Кудрявцева посвятила своему супругу лирическую песню. Телеведущая исполнила её в качестве подарка для Игоря Макарова на день рождения.