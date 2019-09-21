Здоровье
РБКНейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде». Он обратил внимание на различие между искусственной комой и комой, вызванной опухолью мозга.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.Комсомольская правдавчера в 10:41
Подробнее о событии
Показать все источники
«Опухоль мозга может годами не давать о себе знать»: нейрохирург рассказал, чем болеет Заворотнюк
Комсомольская правдавчера в 10:41
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Здоровье
Однокомнатные квартиры признаны опасными для здоровья
News.ru 19 сентября в 21:08
Футбол
Зенит — Рубин 5:0
Sportbox.RU вчера в 13:58
Происшествия
В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами
Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.
ТАСС вчера в 13:00
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru вчера в 05:17
Общество
Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace
Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 14:27
Культура
В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»
Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv вчера в 07:10
Автоспорт
Леклер занял первое место в квалификации Гран-при Сингапура
Пилот «Феррари» Шарль Леклер победил в квалификации 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
NewInform вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома
Несколько лет назад Лариса Долина приобрела загородный дом, расположенный в Славино, что в получасе езды от Москвы.
StarHit.ru вчера в 00:00
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 20 сентября в 03:48
Происшествия
В ДТП с переполненной маршруткой под Одессой погибли 9 человек
В Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная маршрутка и грузовик. По предварительным данным, погибли девять человек.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Армия и оружие
Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
Экономика
«Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение
ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.
Интерфакс вчера в 02:31
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Кино
В Сеть слили первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
В Сети появились первые фотографии со съемочной площадки, где снимается новый фильм Marvel "Вечные".
Газета.Ru вчера в 18:44
Кино
Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов
ИнфоСМИ 20 сентября в 02:44
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Энергетика
Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти
Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
ТАСС 00:46
Кино
«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»
Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
iReactor 20 сентября в 15:09
Футбол
Вадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака»
Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью программы «Инсайдеры» рассказал, что к нему обращались по поводу работы в «Спартаке».
Спорт-Экспресс вчера в 15:27
Единоборства
Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем
Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.
Известия 00:43
Происшествия
В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери
В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика
Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского
The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
РБК вчера в 22:24
Общество
Гороскоп на 21 – 27 сентября: кому повезет на следующей неделе
Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
Политика
На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 20 сентября в 14:33
Политика
Депутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате
Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского.
RT на русском вчера в 20:58
Культура
Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки
Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.
Актуальные Новости вчера в 03:36
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева посвятила мужу лирическую композицию
Лера Кудрявцева посвятила своему супругу лирическую песню. Телеведущая исполнила её в качестве подарка для Игоря Макарова на день рождения.
OAnews 20 сентября в 02:48
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38