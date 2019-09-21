Здоровье

РБКРБКНейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде». Он обратил внимание на различие между искусственной комой и комой, вызванной опухолью мозга.
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«Опухоль мозга может годами не давать о себе знать»: нейрохирург рассказал, чем болеет Заворотнюк

О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.
Комсомольская правдавчера в 10:41

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Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

РИА Новостивчера в 13:28

Перевод Заворотнюк из реанимации в палату объяснили

Lenta.ruвчера в 14:45

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк в общую палату

Московский Комсомолецвчера в 13:53

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк в общую палату и разницу между комами

Вести.Ruвчера в 13:52

Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату

РБКвчера в 17:28

Нейрохирург рассказал о перспективах лечения Заворотнюк

URA.Ruвчера в 12:22

«Опухоль мозга может годами не давать о себе знать»: нейрохирург рассказал, чем болеет Заворотнюк

Комсомольская правдавчера в 10:41
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Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Газета.Ru 20 сентября в 05:45
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News.ru 19 сентября в 21:08
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Вести.Ru вчера в 05:17
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Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace

Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.
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Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер победил в квалификации 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Сингапура.
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Лариса Долина устроила свалку возле загородного дома

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В ДТП с переполненной маршруткой под Одессой погибли 9 человек

В Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная маршрутка и грузовик. По предварительным данным, погибли девять человек.
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Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
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«Сургутнефтегаз» ввел в Якутии Ленское месторождение

ПАО "Сургутнефтегаз" ввел в эксплуатацию в Якутии новое месторождение - Ленское - с доказанными запасами нефти 40 млн тонн, говорится в сообщении компании.
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СМИ назвали размер пенсий российских артистов

Газета.Ru вчера в 21:58
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Кино

В Сеть слили первые кадры со съемок фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли

В Сети появились первые фотографии со съемочной площадки, где снимается новый фильм Marvel "Вечные".
Газета.Ru вчера в 18:44
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Новый фильм с Уиллом Смитом назвали шедевром спецэффектов

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Происшествия

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов

Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
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Nikkei: Saudi Aramco уведомила Японию об изменениях в поставках нефти

Саудовская национальная нефтяная компания Saudi Aramco уведомила своего основного японского партнера об изменениях условий поставки нефти, что вызвало обеспокоенность по поводу ситуации с экспортом после атаки беспилотников на предприятия в Саудовской Аравии.
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«Яндекс» назвал самые популярные сцены из сериала «Друзья»

Сервис «Яндекс» определил самые популярные сцены из сериала «Друзья». Соответствующее исследование было проведено в честь 25-летия ситкома.
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Футбол

Вадим Васильев подтвердил, что к нему обращались из «Спартака»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев в интервью программы «Инсайдеры» рассказал, что к нему обращались по поводу работы в «Спартаке».
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Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем

Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.
Известия 00:43
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В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери

В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.
РИА Новости вчера в 08:06
Политика

Байден потребовал расследовать возможное давление Трампа на Зеленского

The Wall Street Journal в пятницу сообщили, что Трамп во время него неоднократно просил Зеленского расследовать обвинения в том, что Байден, будучи вице-президентом, угрожал прекратить помощь США, если не будет уволен прокурор, который занимается расследованием в отношении украинской газовой компании, с которой был связан сын Байдена.
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Что ждет нас на неделе с 21-27 сентября. Посмотрим, кому повезет, а кому нужно быть особенно аккуратными.
Алтайская правда 19 сентября в 22:33
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На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».
Известия 20 сентября в 14:33
Политика

Депутат Рады высказалась о саммите в нормандском формате

Депутат Верховной рады Ирина Верещук заявила, что если встреча в нормандском формате состоится, то она будет очень сложной для президента Украины Владимира Зеленского.
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Культура

Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки

Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.
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Лера Кудрявцева посвятила мужу лирическую композицию

Лера Кудрявцева посвятила своему супругу лирическую песню. Телеведущая исполнила её в качестве подарка для Игоря Макарова на день рождения.
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Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио

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РБК вчера в 17:38
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Анастасия Заворотнюк
Российская актриса
Советская и российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации.
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