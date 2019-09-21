Шоу-бизнес
РБКНейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде». Он обратил внимание на различие между искусственной комой и комой, вызванной опухолью мозга.
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с чего всё началось
О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.Комсомольская правда10:41
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Нейрохирург Александр Саникидзе: Опухоль у Анастасии Заворотнюк могла развиваться годами
Актуальные Новости13:12
«Опухоль мозга может годами не давать о себе знать»: нейрохирург рассказал, чем болеет Заворотнюк
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