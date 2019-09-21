О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.

с чего всё началось

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание. Он отметил, что есть разница между искусственной комой, в которую ввели актрису, и комой, вызванной опухолью мозга.

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

Музыка Резник назвал Пугачеву «площадной певицей» Поэт-песенник Илья Резник назвал звезду советской и российской эстрады Аллу Пугачеву «стадионной и площадной» певицей.

Политика Ассанжу ужесточили условия содержания в тюрьме Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж отбывает наказание в условиях хуже, чем у террористов.

Экономика Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Армия и оружие Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по жизненно важным объектам, если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда Загитовой 15-летняя российская фигуристка Александра Трусова побила два мировых рекорда на турнире серии «Челленджер» в Братиславе.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Здоровье В России состоится Всемирный день доноров костного мозга Каждую третью субботу сентября в более чем 50 странах отмечается Всемирный день доноров костного мозга.

Экономика За пять лет автомобили в России подорожали на 76% В ходе исследования динамики цен на новые легковушки, которые можно приобрести в России, отечественные аналитики выяснили, что подобного рода авто за последнюю «пятилетку» подорожали сразу на 76 процентов.

Кино «Рэмбо: Последняя кровь»: зачем Сталлоне решил тряхнуть стариной Первый фильм знаменитой саги о правдорубе и правдолюбе, герое и ветеране вьетнамской войны Джоне Рэмбо вышел еще в 1982 году.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Общество Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.

Экономика Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

Космос Уфологи сообщили о находке во льдах Антарктиды базы инопланетян Ученые-уфологи сообщают, что загадочная база и место её расположения на самом холодном материке Земли было обнаружено ими при помощи карт Google Earth.

Технологии В СМИ Британии восхитились уникальной плавучей атомной электростанцией Журналисты британского издания The Independent похвалили российскую плавучую атомную электростанцию «Академик Ломоносов».

Авто Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ В результате онлайн-агрегатор Autospot.ru, опубликовал топ-10 самых невостребованных автомобилей на рынке РФ, отмечая, что большинство моделей из списка являются американскими, но в списке присутствуют и китайские машины.

Армия и оружие Иран пригрозил сбивать беспилотники Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение иранской армии) генерал-майор Хоссейн Салами заявил, что Иран готов сбивать все беспилотники, если они нарушают воздушное пространство этой страны.

Культура Похудевшего актера Александра Семчева перестали приглашать на съемки Популярного российского актера Александра Семчева, который резко похудел, перестали приглашать на съемки.

Автоспорт Риккардо исключён из протокола квалификации Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.

Экономика Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.

Политика Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.

Религия Священник написал объяснительную из-за письма о «московском деле» Письмо с призывом к справедливому разбирательству по «московскому делу» на момент публикации подписали 168 российских священников.

Экономика Thomas Cook ищет еще 200 млн фунтов для предотвращения банкротства Летом компании удалось договориться с банками-кредиторами и акционерами о вливании 900 млн фунтов, из которых 450 млн фунтов должна предоставить Fosun Tourism Group в обмен на 75-процентную долю в Thomas Cook и 25-процентную долю в ее авиакомпании.

Происшествия В Таиланде возле мертвого питбуля нашли тело россиянина По некоторым данным тело погибшего обнаружили в кровати, возле которой также находилась клетка с мертвым псом пороты питбуль внутри.