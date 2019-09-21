О перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявлен рак мозга, «Комсомолке» рассказал нейрохирург Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе.

с чего всё началось

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание. Он отметил, что есть разница между искусственной комой, в которую ввели актрису, и комой, вызванной опухолью мозга.

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

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