В пятницу, 13 сентября, многие СМИ сообщили о том, что у известной актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне опухоли, которую диагностировали у нее год назад.

с чего всё началось

Сообщается, что Заворотнюк уже более двух недель находится в больнице, а до этого проходила лечение в Польше. Тем временем "Вечерняя Москва" обратилась к эксперту с вопросом о том, каковы шансы артистки победить тяжёлый недуг, который, по данным СМИ, обнаружили у Заворотнюк.

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