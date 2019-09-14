Шоу-бизнес
Российская газетаНейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
Сообщается, что Заворотнюк уже более двух недель находится в больнице, а до этого проходила лечение в Польше. Тем временем "Вечерняя Москва" обратилась к эксперту с вопросом о том, каковы шансы артистки победить тяжёлый недуг, который, по данным СМИ, обнаружили у Заворотнюк.
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с чего всё началось
В пятницу, 13 сентября, многие СМИ сообщили о том, что у известной актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне опухоли, которую диагностировали у нее год назад.Вечерняя Москвавчера в 12:28
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Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать парализованную Анастасию Заворотнюк
Комсомольская правда06:17
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:45, Вашингтон
Происшествия
В республике Алтай зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3
РИА Новости вчера в 02:37
Футбол
«Урал» одержал волевую победу над «Спартаком» в матче РПЛ
Встреча состоялась в субботу в Москве и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Гол в составе "Спартака" забил Самуэль Жиго (12-я минута), у "Урала" отличились Владимир Ильин (48) и Отман Эль Кабир (60).
РИА Новости 11:28
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала Кузнецова на три матча за употребление кокаина
Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о трехматчевой дисквалификации российского нападающего "Вашингтона" Евгения Кузнецова за употребление кокаина.
ТАСС 10:12
Фигурное катание
Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при в Челябинске
Россиянка Камила Валиева лидирует на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Челябинске после короткой программы.
РИА Новости вчера в 05:47
Футбол
«Локомотив» объявил состав на матч с «Сочи»
«Локомотив» объявил стартовый состав на матч девятого тура российской Премьер-лиги против «Сочи».
Евро-футбол.ру 10:48
Шоу-бизнес
Бритни Спирс отдохнула от семейных проблем на пляже в Гонолулу
Бритни Спирс отправилась на Гавайи, чтобы отдохнуть от семейных проблем.
ИА InterMedia вчера в 07:26
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия вчера в 05:33
Происшествия
В Красноярске автомобиль сбил детей на тротуаре
В Красноярске на перекрестке улиц Копылова и Ладо Кецховели автомобиль вылетел на тротуар после ДТП и сбил стоявших там детей.
Российская газета 11:17
Политика
Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече
Газета.Ru вчера в 23:37
Политика
Квасьневский предостерег Зеленского от преследования Порошенко
Во всех других случаях преследование Порошенко будет рассматриваться как политически мотивированное, подчеркнул Александр Квасьневский.
RuNews24.ru 10:03
Происшествия
Не менее семи человек погибли в ДТП с автобусом под Ярославлем
Ранее «Интерфакс» сообщал о 7 погибших и 20 пострадавших со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Ярославской области.
Коммерсантъ 04:26
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 03:15
Футбол
Серия А. «Ювентус» в гостях сыграл вничью с «Фиорентиной»
Бомбардир.ру 10:59
Политика
МИД Украины высказался по полной амнистии и особому статусу Донбасса
Украина не рассматривает возможность полной амнистии участников конфликта в Донбассе в рамках переговоров о выполнении Минских соглашений.
Вести.Ru 11:22
Общество
Актрису из «Отчаянных домохозяек» приговорили к 14 дням тюрьмы
Актрису Фелисити Хаффман, сыгравшую роль Линетт Скаво в сериале «Отчаянные домохозяйки», приговорили к 14 дням тюремного заключения за то, что она мошенническим путем помогла своей дочери поступить в университет.
РБК 09:32
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru вчера в 08:37
Общество
В ПФР рассказали о случаях уменьшения пенсии
Представители Пенсионного фонда России уточнили, в каких случаях сумма пенсии может быть урезана. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 09:25
Происшествия
Сердце Шумахера лечат стволовыми клетками
Гонщику Михаэлю Шумахеру провели процедуру восстановления сердца с помощью стволовых клеток.
Газета.Ru 11 сентября в 10:55
Экономика
Минфин предложит акциз на электронные сигареты
Министерство финансов предложит обложить акцизным сбором электронные устройства для курения, заменяющие сигареты, сообщил в субботу "Коммерсантъ".
Интерфакс вчера в 20:59
Происшествия
СК и МВД провели обыск у начальника полиции подмосковного Пушкино
Следователи СКР и сотрудники управления собственной безопасности МВД обыскали кабинет и квартиру начальника полиции Пушкино Карена Севикяна, рассказали источники РБК.
РБК 08:08
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК 11:29
Футбол
Евгений Савин призвал назначить женщину-арбитра на матч РПЛ
Телекомментатор и видеоблогер Евгений Савин призвал назначить Анастасию Пустовойтову судьей одного из матчей в мужском российском футболе.
РБК 09:30
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс 02:54
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 вчера в 11:14
Армия и оружие
США посоветовали не гнаться за гиперзвуковым оружием РФ
Актуальные Новости 04:51
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
Спортсмены, которым подарили автомобили за их выступление на Олимпиаде, могут распоряжаться ими так, как хотят, в том числе и продавать, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
РБК вчера в 08:47